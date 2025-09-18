Deporte universitario
El Trofeo Rector de la UEx alcanza su cuadragesimocuarta edición
La Universidad de Extremadura confía en que la competición siga creciendo
Con el inicio del nuevo curso 25-26 se pone en marcha la competición deportiva más veterana y popular de las que se celebran en la Universidad de Extremadura. Acumulando ya más de cuatro décadas de existencia y tras las novedades introducidas en la normativa el pasado curso 24-25, el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde), dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, sigue contando con la firme convicción de que el Trofeo Rector no dejará de crecer y aumentará la participación de todos los miembros de la UEx, una vez se consolide la participación por facultades y escuelas, junto con los colegios mayores y las residencias universitarias.
Se mantiene la habitual oferta deportiva, con baloncesto, fútbol, fútbol-sala, fútbol-7, voleibol, ajedrez, pádel, bádminton, tenis y tenis-mesa, a las que se suma, en este curso 25-26, una modalidad cada día más en auge como es el pickleball, que combina elementos del tenis, bádminton, pádel o tenis-mesa. Como en años precedentes, y para favorecer la máxima participación de todas las personas interesadas, se vuelve a permitir la configuración de equipos mixtos en las modalidades de equipo. En cuanto a los deportes individuales, los participantes también defenderán los colores de su centro de matriculación o de la residencia o colegio mayor en el que residan durante todo el curso académico.
Inscripciones
El plazo de inscripción se inicia el lunes 22 de septiembre, permaneciendo abierto hasta el domingo 28, incluido, y con la previsión de que la competición dé comienzo en la tercera semana de octubre.
Para finalizar, el Safyde anima a todos los universitarios a participar en la configuración de los equipos arbitrales, actividad que entiende como primordial y fundamental para que la competición se lleve a cabo de forma exitosa. Para esta labor se facilitarán todos los medios precisos y se seguirá contando con remuneración económica para los árbitros, como en anteriores ediciones. Ya se puede hacer la inscripción para árbitro del Trofeo Rector, a través del enlace bit.ly/trofeo-rector-uex, en el que, además, se encuentra alojada toda la información detallada de la competición: normativas, inscripciones, calendarios, clasificaciones...
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- Mosqueo de la afición del Cacereño