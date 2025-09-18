El Trofeo Rector de la UEx alcanza su cuadragesimocuarta edición

Con el inicio del nuevo curso 25-26 se pone en marcha la competición deportiva más veterana y popular de las que se celebran en la Universidad de Extremadura. Acumulando ya más de cuatro décadas de existencia y tras las novedades introducidas en la normativa el pasado curso 24-25, el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde), dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, sigue contando con la firme convicción de que el Trofeo Rector no dejará de crecer y aumentará la participación de todos los miembros de la UEx, una vez se consolide la participación por facultades y escuelas, junto con los colegios mayores y las residencias universitarias.

Se mantiene la habitual oferta deportiva, con baloncesto, fútbol, fútbol-sala, fútbol-7, voleibol, ajedrez, pádel, bádminton, tenis y tenis-mesa, a las que se suma, en este curso 25-26, una modalidad cada día más en auge como es el pickleball, que combina elementos del tenis, bádminton, pádel o tenis-mesa. Como en años precedentes, y para favorecer la máxima participación de todas las personas interesadas, se vuelve a permitir la configuración de equipos mixtos en las modalidades de equipo. En cuanto a los deportes individuales, los participantes también defenderán los colores de su centro de matriculación o de la residencia o colegio mayor en el que residan durante todo el curso académico.

Inscripciones

El plazo de inscripción se inicia el lunes 22 de septiembre, permaneciendo abierto hasta el domingo 28, incluido, y con la previsión de que la competición dé comienzo en la tercera semana de octubre.