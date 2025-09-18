Villanueva de la Serena espera a un Gévora sin nada que perder

Nueva plaza complicada la que tendrá que visitar el Gévora en la tercera jornada de Tercera Federación. Tras sumar su primera victoria en la categoría, el cuadro que dirige Martín Fernández visita este domingo a las 12.00 el Municipal Villanovense para medirse a un conjunto serón que cuenta sus partidos por victorias.

El equipo que dirige Ricardo Tapia, descendido desde Segunda Federación el pasado año, se estrenó en la categoría imponiéndose a la Puebla por 2-1 gracias a los goles de Pablo Cidoncha y Ander García. En su segundo compromiso, logró sacar los tres puntos del siempre complicado Municipal de Calamonte gracias a un soberbio tanto de Poti.

El Gévora, por su parte, afronta el choque tras haber cosechado una derrota (3-0 ante el Llerenense) y una victoria (1-0 frente al Cabeza del Buey). Los pupilos de Martín Fernández aún continúan adaptándose a una categoría muy exigente, pero en el proceso tratarán de sacar la mayor cantidad posible de puntos.

Aunque la tarea no será nada sencilla, el Gévora buscará seguir sumando ante un Villanovense que tratará de lograr su tercera victoria consecutiva para afianzarse en los puestos altos de la clasificación.