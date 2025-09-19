Cacereño-Mérida, pulso con necesidades en Almendralejo

Cobos: "Tenemos que ofrecerle una victoria a nuestra afición"

“Hace varias temporadas que no nos enfrentamos, sobre todo por ser una categoría nueva. Son de esos partidos que gusta jugar y todo el mundo tiene ganas de que llegue. Es un derbi, va a haber mucha gente, en un bonito escenario. Además, tras una derrota tenemos ganas de ofrecerle una victoria a nuestra afición”, comentó el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, en su análisis previo.

Cuestionado por las diferencias de los dos equipos dijo: “En el Mérida permanecen cinco muy buenos jugadores del año pasado, en el que hicieron una grandísima temporada, en la que estuvieron a punto de subir a Segunda División. Han firmado bien y creo que han confeccionado una buena plantilla otra vez. Nosotros somos nuevos en la categoría, ellos ya tienen la experiencia, pero nada más: al final somos dos equipos que van a querer ganar”.

“Ellos vienen con dos derrotas ante dos muy buenos equipos, una ante el Tenerife, que es el coco, y un Celta que tiene muchísima calidad y con muchos jugadores que vamos a ver en Primera División”, recalcó sobre lo que ha hecho el rival.

Mientras, asumió que “no estamos en nuestro mejor momento, en resultados sobre todo, pero llevamos solamente tres jornadas. Los dos equipos vamos a tener muchas ganas de ofrecer una victoria a nuestras aficiones”, dijo.

Sobre queambos encajen goles (cuatro el Cacereño y siete el Mérida en las dos últimas jornadas, dijo: “tenemos que mejorar, evidentemente. Yo hablo por nuestro equipo. Si queremos crecer no tenemos que encajar mucho gol y aprovechar las ocasiones. Ellos han encajado mucho gol, pero también hay que ver los rivales a los que se han enfrentado: el Tenerife, que me parece a mí que nos va a vacunar a casi todos si siguen a este ritmo; y a un Celta que a mí me parece un filial muy interesante”.

También se congratuló que no hubiera bajas, a priori. “La semana pasada estaban disponibles todos. La noche antes tuvimos un contratiempo porque la noche antes un jugador nuestro se puso enfermo”, en referencia a Sanvi, “hoy volvemos a tenerlos a todos y esperemos que esta noche no se ponga nadie malo. Contamos con todos los efectivos y no voy a echar de menos a nadie”, comentó a los periodisas.

Además, llamó a la pegada desde atrás para ser más prácticos. “Hay que estar muy bien en las dos áreas. Primero hay que manejar lo de ser muy sólidos defensivamente, teniendo que trabajar todos, no solamente la defensa, sino todos, pero las áreas van a ser determinantes. Para ganar partidos tienes que generar ocasiones, y se trata de eso”.

¿Hasta qué punto está afectando los problemas con el césped que han hecho que no se haya jugado en el Príncipe Felipoe?, le cuestionó este diario. Y Cobos analizó: “a todos nos gustaría que nuestros partidos se jugasen en nuestro estadio porque vendría más gente y porque en nuestro estadio nos debemos hacer fuertes, pero lo vuelvo a repetir: vamos a un buen campo, siempre que hemos ido allí nos han tratado muy bien y yo no lo voy a utilizar como una excusa. ¿Qué nos gustaría jugar en nuestro estadio? Lógicamente porque aquí nos hemos hecho fuertes siempre y aquí hemos conseguido el ascenso, pero es que no se puede. Es ganas de darle vueltas. Vamos a un buen sitio a jugar en un buen campo y ya está”.

“Cuanto más tires más posibilidades tienes de ganar. Hay veces que el fútbol es maravilloso que metes un gol, defiendes bien y ganas, pero soy de la opinión de que cuantas más veces llegues va a ser mejor”, abundó.

¿Más presión del Cacereño o del Mérida? “Quiero ganar porque sería nuestra primera victoria. Estuvimos muy cerca en la primera jornada sobre todo y queremos ofrecérsela a nuestros aficionados, pero acabamos de empezar y supongo que el Mérida, después de dos derrotas, también querrá ofrecerle el triunfo a su afición. ¿Presión? Para todos porque lo que tenemos que sumar lo más pronto posible para poder conseguir objetivos. Falta mucho, pero falta ir escalón a escalón”, afirmó Cobos.

Beltrán: "Nuestra mejora tiene que ser colectiva"

La principal novedad de la semana para el Mérida estaba en el campo de entrenamientos, pues desde el miércoles los han realizado en el Ernesto Sánchez Millán de Guadiana. Aunque Fran Beltrán aseguraba en su comparecencia previa al derbi extremeño que “la verdad es que no teníamos demasiado tiempo para pensar en la superficie. Teníamos que pensar en las cosas que tenemos que corregir para ser más competitivos esta semana”. Lo cierto es que el entrenador emeritense reconocía que “la superficie es distinta, pero no nos viene mal adaptarnos a distintas superficies, condiciones o dimensiones, porque es parte de lo que sucede en la categoría y de lo que condiciona resultados en esta categoría”.

El preparador ha intentado durante la semana “no estar demasiado pendiente de las redes sociales, aunque sé que hay ambientillo. Me parece parte de la salsa del fútbol y a mí me gusta que las aficiones lo disfruten y haya cierto pique”.

Beltrán tendrá a todos sus jugadores disponibles, a pesar de lo cual, “puede que esta semana no repita la alineación por cuarta vez consecutiva”. Esta decisión depende más de “lo nuestro que del rival que tenemos enfrente, no por la categoría del rival, sino porque nosotros la verdad es que le dedicamos mucha, mucha atención a las cosas que tenemos que mejorar, nuestro nivel de activación, qué jugadores nos aportan más o menos y ahora mismo creo que hay jugadores que tienen una buena energía ,que de cara al partido de mañana, nos pueden aportar”.

Quizá haya algún cambio en el once titular, pero no en el sistema de juego, en principio, el técnico no se plantea jugar con una línea de tres centrales, aunque no lo descarta en un futuro: “de cara a esta semana, creo que la mejora tiene que ser a nivel colectivo, pero por supuesto que no tendría ningún problema en un momento dado, si tengo que jugar con tres centrales, es algo que he hecho a lo largo de mi carrera. Tenemos buenos centrales como para en un momento jugar con tres, tenemos extremos que pueden hacer de carrileros, tenemos laterales que a lo mejor están más cómodos en un momento dado con línea de cinco y se sienten más protegidos, pero no creo que sea mañana”.

Al Cacereño lo definía como “un equipo que, seguramente, llega con esa inercia positiva del que ha hecho un buen año”. Analizándolo por líneas, el preparador emeritense describía que “los atacantes tienen personalidad como para jugársela.Muchos perfiles distintos de extremo en función de quién juegue.Alguno de los extremos son más media punta que tratan de generar superioridades, los dos laterales son muy largos” y concluía que el cuadro de Julio Cobos es un equipo “al que le generan pocas ocasiones”. Con respecto al sistema de juego que utiliza el rival, “es un equipo sólido,que no creo que se meta atrás o no ha intentado meterse atrás en estos primeros partidos.Luego, el juegote lleva a meterte atrás, pero es un equipo que trata desde el bloque medio ser activo y que luego es muy solidario, extremos que tienen la capacidad de fusionar y si tienen que defender en alguna situación con cinco o seis lo hacen”.

Aunque el encuentro es a domicilio, lo cierto es que el ambiente que se va a generar en el Francisco de la Hera con tanta afición romana, puede provocar que, por momentos, los emeritenses sientan que juegan en casa. En este sentido, Beltrán, no tiene claro que haya tanto ambiente a favor de los suyos: “no lo sé, tiene pinta de que la gente que sea de cerca no va a ir con el Mérida”. Lo que si destacó es que “jugamos en un campo que está muy bien, con las dimensiones perfectas, contra un buen equipo y para nosotros creo que es la mejor solución posible”.

Ninguno de los equipos ha comenzado bien la competición, pues ambos están en puestos de descenso, con lo cual, el partido, sin ser trascendente, si que puede dejar tocado al que caiga derrotado. La opinión del entrenador emeritense al respecto es que “el que pierda tendrá una sensación de drama como hay en el fútbol cada vez más cortoplacista. En el caso de que pierdan ellos, no sé qué sensación tendrán ni qué expectativas tendrán y en nuestro caso, nosotros tenemos que ser estables, debemos tener energía y tenemos que tener mucha pasión”, añadía también que “tenemos que creer en nosotros. Estoy convencido de que de que el equipo tiene capacidad, de que el cuerpo técnico la tiene, de que yo la tengo, y tengo mucha ilusión porque mañana ya veamos otra victoria, como el día del Barakaldo.Si no fuese así, mi percepción no cambia absolutamente nada, ni mi confianza cambia.Llegaré, analizaré el partido, buscaré las formas de ayudar a mis jugadores”. El preparador se mostraba convencido de que “el recorrido es largo y esta es una liga que da oportunidades y que, si tú consiguesconfeccionar un equipo que sepa atacar, defender, transitar, que tenga confianza y que sea estable, luego, una dinámica de seis partidos buenos te va a meter ahí en el peor de los casos y yo voy a luchar a muerte porque eso suceda”.