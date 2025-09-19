El Cacereño, a revertir su mala racha en Albacete

Viajó este viernes por la tarde el Cacereño Femenino a Albacete para jugar este sábado (18.00) ante un rival al que no ha vencido nunca a domicilio. El reto de romper la estadística para el cuadro extremeño podría adquirir ciertos tintes de urgencia, ya que el equipo de Ernesto Sánchez aún no conoce el agradable sabor del triunfo en dos jornadas disputadas.

Sin embargo, el ambiente que se respira no es de excesiva preocupación en un club que en las últimas horas ha dado a conocer su último fichaje: la carrilera senegalesa Dieynaba Ndaw, futbolista procedente del equipo universitario de Miami, y que incluso se desplazó con sus nuevas compañeras y que podría incluso debutar.

Doble mazazo

El equipo extremeño intentará reconducir su trayectoria, que en liga suma un punto en dos encuentros, a lo que se une su eliminación en Copa de la Reina ante el Sport Extremadura, club de una categoría inferior, aunque el propio Sánchez haya restado dramatismo a esto último, ya que su plantel podrá centrarse en la competición liguera al cien por cien..

«Es una jornada más de liga, en la que el equipo está trabajando muy bien. Es de alabar que las jugadoras, tras dos mazazos, se hayan levantado con mucha fuerza y piensen en revertir la situación en un campo muy complicado y difícil», comentó el entrenador del CPC Femenino, quien también asumió que el nuevo cuerpo técnico del Fundación Albacete, con ‘Virgi’, Virginia García, a la cabeza, hace que sus planteles añadan complejidad a que se les pueda vencer. «Será un partido duro, igualado, como suelen ser los de esta temporada», agregó en una clásica reflexión del protagonista en estos años en la segunda categoría.

«Mentalmente estamos fuertes. El equipo cree en lo que se está trabajando. No estamos contentos con los resultados, pero en esto del fútbol los resultados son muy engañosos. Te hacen entrar en situaciones complejas, y nosotros estamos con pocos puntos, pero por trabajo estamos bien», apuntó el entrenador del CPC Femenino.

Resultados y grupo

«Yo como técnico valoro mucho más el proceso y el trabajo que se hace de puertas hacia aden tro que quedarme simplemente con el resultado. Para mí un entrenador que se quede sólo en el resultado es mediocre», reflexionó el preparador del CPC Femenino. «A la larga», explicó, «por mucho que sean importantes los resultados, tener un grupo unido, como es nuestro caso, es mucho más positivo que haber conseguido más pun tos y estar en una situación interna peor», manifestó.

«He hablado con las capitanas y con todo el grupo y están mentalizadas de sacar esto hacia adelante y revertir esto desde ya. No nos queda otra», dijo.

«Hay que trabjar mucho y tener una mentalidad de grupo grande», pidió también Sánchez, quien aseguró que espera un encuentro «muy cerrado, con pocas oportunidades y muy disputado. Será un duelo de mínimos detalles y aquel que los aproveche será el que pueda ganar», analizó. Y en Cáceres también se espera que el equipo les dé la primera gran alegría de la temporada.