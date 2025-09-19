Juan Marrero: «Debemos tener más tranquilidad y menos precipitación»

El Badajoz afronta este domingo su primer partido en casa tras un inicio de liga para el olvido. A la incomparecencia en el debut frente al Azuaga, que conllevó la deducción de tres puntos, se añadió la derrota en Santa Amalia, una combinación que mantiene al conjunto pacense como colista del Grupo XIV con -3 puntos.

En la previa del choque frente al Don Benito, Juan Marrero aseguró que la semana de trabajo había sido «buena» y que el equipo está mentalizado para reaccionar. «Es la única fórmula que conozco para ganar partidos. El grupo ha trabajado bien y preparamos el partido del domingo con el objetivo de sumar la primera victoria», explicó.

El técnico reconoció que la precipitación en la toma de decisiones les pasó factura en Santa Amalia. «Debemos tener más tranquilidad, pero al mismo tiempo mantener la intensidad y la motivación. Lo importante es competir al máximo y encontrar el acierto ofensivo».

Sobre el estado del césped del Nuevo Vivero, apuntó que «lo ideal sería que estuviera mejor», aunque recalcó que «no debe servir de excusa». «Nos hemos entrenado ahí toda la pretemporada y tenemos que adaptarnos a todos los campos», aseguró.

Marrero analizó también al rival del domingo, del que destacó su plantilla «llena de buenos jugadores» a los que conoce bien. Sin embargo, insistió en que «la clave está en el rendimiento de los suyos».

En cuanto a la afición, el entrenador quiso subrayar la importancia de su apoyo. «El público lo único que pide es que nos dejemos el alma. Cuando vienen bien dadas, la afición gana partidos», concluyó el preparador blanquinegro.