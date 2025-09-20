Ambiente en el Cacereño-Mérida: El espíritu de Iker Bilbao

Lo mejor del derbi fue, seguro-seguro, la convivencia entre aficiones, hermanadas desde hace tiempo. A los seguidores del Cacereño y el Mérida se les pudo ver antes, durante y después del partido mezclados sin ningún tipo de problema. Es verdad que el fútbol debe tener una parte de irracionalidad y de rivalidad, incluso de tensión desmedida, pero en toda ecuación debe estar fuera cualquier tipo de violencia. Y es lo que pasó en la siempre acogedora Almendralejo.

¿Pur qué?, como diría el nuevo entrenador del Benfica. La respuesta quizás haya que buscarla en la parte de atrás de la camiseta de un hincha del Mérida que tomaba algo con colegas y rivales en uno de los garitos que hicieron buena caja en los alrededores del Francisco de la Hera. «0-1» como dorsal y «Amorebieta» como nombre de un ficticio jugador. Sí, cainita y cruel, pero bastante exacto: parte de lo que une a las hinchadas cacereña y romana es el Badajoz y su desgracia actual. El gol de Iker Bilbao el 22 de mayo de 2021 retumbó en lugares lejanos al Nuevo Vivero. No faltaron los cánticos acordándose de la capital pacense.

Un visitante bastante local

La afición del CPC respondió bastante bien, aunque no confió mucho en la organización de los autobuses que había fletado el club, muy cuestionada en la cita frente al Arenteiro del domingo pasado. Se apuntaron algo más de la mitad de abonados que aquel día. Los verdes fueron clara mayoría, ocupando prácticamente íntegra la tribuna del Francisco de la Hera y la mitad del fondo norte. Esperan que pronto se acabe la ‘broma’ de tener que viajar para animar a su equipo. El 11 o 12 de octubre está señalado en rojo para el estreno como locales ‘de verdad’ en el Príncipe Felipe ante el histórico Tenerife. Todo lo que no sea eso supondrá una enorme decepción.

También la del Mérida llenó casi el fondo sur del estadio -sí, el que es anexo al hotel Acosta- ayudada por la cercanía geográfica, con apenas 30 kilómetros entre la capital autonómica y la de Tierra de Barros. Temperatura agradable dentro de este verano largo extremeño, sobre todo cuando aparecieron las nubes, y césped en perfectas condiciones (este sí). Un menú con olor a frite para disfrutarlo con 4.653 comensales a la mesa.

En el palco también hubo buena entrada, aunque se echó a faltar la presencia de María Guardiola, la presidenta de Extremadura que siempre ha confesado seguidora del Cacereño. En su lugar envió a Santi Amaro, actual director general de Deportes que, curiosamente, jugó en los dos contendientes a lo largo de su carrera.

Mediado el primer tiempo sí se produjo un aislado y confuso incidente, probablemente el único de la tarde. Un seguidor del Mérida ubicado en la zona de los radicales del Mérida fue expulsado del recinto por la Policía Nacional y a continuación sus acompañantes se marcharon por solidaridad, lo mismo que hizo buena parte de los componentes de Puerta 13, grupo que sigue al Cacereño.

Un sinsentido tremendo sigue siendo lo de la equipación del Cacereño, empeñado en que su pantalón sea verde oscuro, al igual que su camiseta. Eso provocó que el Mérida, para evitar confusiones, tuviese que renunciar a su tradicional calzona negra y vistiese una amarilla que, combinada con el blanco de la camiseta, generaba algo terrible.

