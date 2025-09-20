El Cáceres, a amarrar su pase a los dieciseisavos de la Copa España

Es pronto para sacar cualquier conclusión tajante, ya sea positiva o negativa, pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad espera seguir acumulando buenas sensaciones en su cuarto partido de pretemporada. Será el segundo con carácter oficial, ya que el que le mide este domingo al Club Baloncesto Toledo (20.00 horas, Multiusos) corresponde a la Copa España.

Existe pues ese aliciente extra, ya que tras el triunfo de hace una semana frente al Spanish Basketball Academy, una nueva victoria garantizaría virtualmente la clasificación para la fase de cruces. Entran los 14 mejores conjuntos de la Segunda FEB que por ahora están enfrentándose entre ellos. En dieciseisavos de final ya se incorporarán los 18 de Primera FEB en pulsos a partido único.

Creciendo poco a poco

Tanto el partido ante la academia con sede en Alcorcón como el del pasado miércoles frente al Morón, este del Torneo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, se desarrollaron de manera similar:tras un mal arranque, el conjunto de Jacinto Carbajal acabó imponiendo su propuesta, muy basada en la solidaridad defensiva. A nivel individual está luciendo Wildens Leveque como gran sensación.

El Toledo se presenta como un proyecto emergente y ambicioso que hasta ha sumado a uno de los jugadores del Cáceres de la temporada pasada. Fer Sierra fue quizás el favorito de la hinchada, pero no renovó. En la primera jornada superó al Getafe (64-73), por lo que también se juega el posible acceso a la siguiente ronda. n

