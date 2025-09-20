El derbi se tiñe de verde Cacereño

2 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Adri Crespo, Joserra, Deco, Ajenjo (Raúl SAnchís, min. 78), Sanchidrián (SAnvi, min. 87), Iván Fernández (Morales, min. 78), Berlanga (Diego Gómez, min. 65), César Gómez (Carlos González, min. 65). 1 - MÉRIDA: Adrián, Pipe (Rodrigo, min. 86), Javi Domínguez, Javi lancho, Vergés, Miki Muñoz (Martín Solar, min. 55), Víctor Corral (Chiqui, min. 55), Javi Areso (Benny, min. 72), Raúl Beneit (Artola, min. 86), Carlos Doncel, Álvaro García. GOLES: 1-0: min. 47, Deco. 1-1: min. 62, Areso. 2-1:min. 83, Sanchidrián. ÁRBITRO: Luis Enrique Morona del Campo (Comité Madrileño). Amonestó a Pipe, Deco y Artola. INCIDENCIAS: Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo ante 4.653 espectadores. Se guardó un minuto de silencio de Pepe Bizcocho, exentrenador del Cacereño, entre otros.

Con un gesto de rabia. Así celebró Julio Cobos la primera victoria de la temporada del Cacereño, que llegó en uno de esos partidos señalados como muy importantes en el calendario, el derbi ante el Mérida (2-1). Sufrió el conjunto verde ante un equipo romano más hecho a la categoría, con más tablas en muchas fases del juego, aunque también falto de gol.

Deco abrió las hostilidades y Areso igualó la contienda quizás cuando uno y otro menos merecían el gol, pero el fútbol no sabe de eso, solo de acierto. Y quien sí volvió a lograrlo fue el CPC a pesar de que el Mérida tuvo varias bastantes claras. Pero el que aprovechó la que tuvo fue Sanchidrián, que con su tanto de cabeza dio la primera alegría a los suyos.

Repitió calzón verde el Cacereño, donde Julio Cobos repitió defensa, situó a Deco y Ajenjo en el medio centro e hizo más variantes de ahí en adelante, con una línea de tres con Sanchidrián, Iván Fernández y Berlanga y arriba fue el turno de inicio de César Gómez.

Amarillo era el calzón del Mérida, que lo combinó con el blanco de la camiseta de la primera equipación, una mezcla nueva en las filas romanas. Un cambio por línea hizo Fran Beltrán con respecto al once de una semana antes.

Salió intenso el Cacereño, como ante el Arenteiro, pero esas fuerzas, esas ganas, no se traducían en nada claro. Más calmado lo hizo el Mérida, que presionaba arriba cuando podía y esperaba su momento, que no tardó en llegar. Nueve minutos se habían jugado, nueve minutos de aparente dominio del CPC, cuando el conjunto romano se puso a correr y Vergés, que se incorporaba a toda velocidad por su banda, se plantó ante Diego Nieves, que despejó a córner. Primer aviso.

El segundo apenas se demoró unos segundos y con Vergés nuevamente de protagonista, ayudado en esta ocasión por un Diego Nieves que dio la patada al aire para ponerle tensión a una acción..

Cambio de rumbo del juego

El partido había cambiado de signo. El Mérida había esperado paciente los primeros minutos, con la templanza que le da la veteranía en la categoría y el dominio ahora era suyo. Al Cacereño, un manojo de nervios, le costaba retener el balón. La efervescencia se había apagado, aunque en un intento de contrataque Berlanga habilitó a Iván Martínez, tras varios rechaces, para que este disparara y un defensa desviara a córner.

Pidió penalti el Mérida en el 20 sobre Areso y el árbitro lo descartó tras revisar el VAR ‘barato’ y después entre Beneit y Álvaro se molestaron en el área pequeña.

FOTOGALERÍA | Ambiente en el Francisco de la Hera ante el Cacereño-Mérida /

Subieron las pulsaciones en el derbi, ahora ya claramente con el juego en la parte del campo donde el Cacereño se defendía, aunque los verdes, sin demasiado acierto, no renunciaban a atacar. Un disparo de Ajenjo desde fuera del área que obligó a ‘volar’ a Adrián fue quizás la más clara de los verdes en la primera parte. En la otra portería lo intentó a continuación Carlos Doncel, que de forma sutil quería poner el balón en la escuadra.

Fue la primera parte un ir y venir, aunque la sensación de peligro parecía mayor cuando atacaba el conjunto visitante. Pero la pólvora estaba mojada en las dos áreas.

El segundo tiempo

Apenas se habían jugado dos minutos cuando el Cacereño se adelantó con un gol de capitán. Empezó la acción por una internada por la izquierda de Joserra, que se metió hasta el fondo. Saque de esquina. Lo saca Ajenjo y la defensa del Mérida lo despeja para afuera, donde Deco caza el balón y lo mete en el área, entre un mar de jugadores y de piernas, lo que despista a Adrián, que no puede evitar el 1-0.

Se quedó grogui el Mérida y Deco pudo volver a marcar en una acción casi calcada a la del gol, incluso golpeó el balón desde el mismo sitio.

Al Mérida, que había sido mejor en la primera parte, le costó reaccionar en una situación adversa. Fran Beltrán hizo un doble cambio buscando tener más el balón y lo logró, pero a costa de dejar más espacio.

En una de esas contras de manual falló el Cacereño. César Gómez acertó en lo más difícil, en correr y en regatear primero a Javi Lancho y después a Vergés, pero falló en lo que parecía más fácil, tirar a portería. Muy desviado.

No tardó en empatar el Mérida, aunque con el suspense de las revisiones en el VAR. Fue una gran acción en la que Beneit habilitó a Areso, que se coló como cuchillo en mantequilla en la defensa verde. El atacante romano definió con maestría. Era el 62. Vuelta a empezar.

Se animó el partido. Ya no había dominador claro y el gol podía caer de cualquier lado. Primero la tuvo el CPC, cuando Carlos González se sacó un pase magistral para dejar solo a Diego Gómez, que se lió a la hora de rematar. Después el Mérida, con una internada a toda velocidad por la derecha de Chiqui que se quedó sin gas a la hora de rematar.

En ese ir y venir llegó el segundo tanto del Cacereño, cuando un centro de Raúl Sanchís lo remató Sanchidrián en un giro de cabeza casi desde el suelo. Pudo igualar el Mérida, pero el remate de cabeza de Álvaro, totalmente solo en el área pequeña, lo detuvo sin problemas Nieves, que también paró un disparo a bocajarro de Rodrigo. Los intentó por todos los medios el Mérida, pero no pudo evitar que el derbi se tiñera de verde Cacereño.

Suscríbete para seguir leyendo