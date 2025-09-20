Navaconcejo acoge el pulso clásico de la Copa de Extremadura entre Al-Qázeres y Miralvalle

El pabellón Municipal de Navaconcejo acogerá este domingo (12.30 horas) la final de la Copa de Extremadura, un pulso que se repite los últimos años entre el Alter Enersun Al-Qázeres y Hierros Díaz Miralvalle. Las cacereñas, una categoría por encima -militan en la Liga Femenina Challenge y su oponente, en la LF2, parten como favoritas para retener el título. Eso sí:las placentinas ejercerán en cierto modo de locales por proximidad geográfica.

En todo caso, y todavía en plena pretemporada, ambos equipos lo que buscarán también será seguir avanzando en su preparación y ofrecer un buen espectáculo a los espectadores que decidan asistir. La entrada será gratuita.

El pasado fin de semana el Al-Qázeres ganó sus dos amistosos ante el Quinta dos Lombos mientras que el Miralvalle cayó en Plasencia frente a dos rivales de Challenge como el Baloncesto Sevilla y el Recoletas Toledo.

La Federación Extremeña de Baloncesto aprovechará para otorgar un reconocimiento a las mancomunidades del Valle del Ambroz, de Trasierra Tierras de Granadilla y del Valle del Jerte «por su resiliencia y capacidad de superación ante los incendios que azotaron la región este verano», destaca. También apunta a «la valentía y fortaleza de estas comunidades que, pese a la adversidad, han sabido salir adelante».