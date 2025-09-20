La portera del Fundación Albacete frustra al Cacereño Femenino

2-FUNDACIÓN ALBACETE: Adri, San Nicolás, Boyero, Sara M. (Marina, 64´), Fariña (Lecaille, 64´), Leire, Méndez, Lara Sierra (Irene, 84´), Laura M. (Mireya, 84´), Ortega, Celia Gómez (Eli, 70´). 0-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Sara Rubio (Aya, 70´), Noko Matlou, Bella, Raquel Constanza (Midori, 81´),, Sara Carrillo, Ida (Dieynaba Draw, 70´), Cora Jiménez, Carmen Acedo, Yorladiz (Nerea, 54´), y Lezcano (Akari, 46´), GOLES: 1-0 (15´) Leire. 2-0 (27´) Celia. ÁRBITRA: Ágata López García (Colegio canario). Tarjetas amarillas a Celia Gómez, Sara M., Lara, Fariña; Yorladiz, Carrillo, Noko y Bella. INCIDENCIAS: Encuentro de Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

La gran actuación de la portera del Fundación Albacete Adri dejó sin puntuar al Cacereño Femenino en su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Y es que las de Ernesto Sánchez cuajaron un buen encuentro en Albacete, donde además disfrutaron de claras ocasiones de gol para haber cambiado el signo del encuentro, antes y después de los goles locales. Sin embargo, Adri se mostró siempre intratable, parando incluso un penalti lanzado por Sara Carrillo en el minuto 32 y una ocasión clarísima ya en el minuto 87.

No lo iba a tener fácil el Cacereño Femenino para imponerse al Fundación Albacete en su campo, que siempre se le da mal. Aún así, trataron las extremeñas de pelearle el balón al rival en los primeros minutos del encuentro, aunque perdieron ese partido muy pronto ante un rival muy ordenado, con las ideas muy claras.

Las locales dominaban y movían bien la pelota, abriendo huecos en la zaga de un cacereño Femenino que se empleaba a fondo, pero que ya en el minuto 12 estuvo a punto de encajar el primero en un disparo lejano de Lara que se fue fuera rozando el larguero.

Replicaban las de Ernesto Sánchez, que la tuvieron en su primera llegada clara al área contraria, pero la guardameta local, muy segura, salvo in extremis el disparo de Carrillo. Parecía que se igualaba la contienda y el cacereño salía bien a la contra, pero acabó dejando espacios atrás que permitieron al Alba adelantarse en el marcador en el minuto 15 por mediación de Leire.

Respuesta sin gol

No se vino abajo el equipo extremeño, que intentó estirar líneas y a punto estuvo de empatar en el minuto 18, en un saque de esquina que botaba Raquel y que Bella remataba demasiado alto cuando estaba completamente sola ante la guardameta local.

El partido estaba ahora muy vivo, con las visitantes teniendo más balón y buscando la meta de un Alba femenino que tampoco se conformaba. Una vez más, sin embargo, iban a ser las locales quienes golpeasen a balón parado y en una falta muy discutida por el cacereño, Celia firmaba el 2-0.

Ahora sí, dormía el partido el Alba, que no quería sorpresas, mientras el Cacereño empujaba en busca de un gol que le metiese de nuevo en el partido. Pudo llegar en el 32, en un lanzamiento de penalti que se encargaba de ejecutar Carrillo. Pero le adivinó la intención la portera local, que detuvo el lanzamiento.

Lo intentaba el cacereño, que volvió a tener una buena ocasión justo antes del descanso en un libre directo que botaba Lezcano. Pero volvían a encontrarse las extremeñas con la magistral actuación de la portera local, que permitía a las suyas irse al descanso todavía con el 2-0 en el luminoso.

Cambios

Movía el banquillo Ernesto Sánchez en el descanso, dando entrada a Akari en sustitución de Lezcano, pero lo cierto era que el Fundación Albacete se mostraba ahora muy bien plantado en el terreno de juego y el Cacereño, aunque tenía el balón, apenas conseguía generar peligro sobre el área contraria. Tampoco la entrada de Nerea en el 54 parecía ayudar a las visitantes a abrir huecos en la zaga de un Albacete que seguía haciendo daño al contragolpe y que pudo sentenciar la contienda en el minuto 60 y el 61 e dos jugadas a balón parado y que incluso vio como le anulaban un gol en el 63 por fuera de juego.

Pasaba por sus peros momentos el Cacereño Femenino, que aunque lo intentaba no conseguía sacudirse la presión del rival y sufría mucho a la contra, como en el minuto 68, en otra buena ocasión de Ortega tras un centro raso de Olga. Estuvo bien en última instancia la defensa de las extremeñas, que poco a poco consiguieron frenar las acometidas del rival para ir ganando metros.

Lo intentaron todo las visitantes en los últimos 20 minutos de juego. Ernesto Sánchez dio entrada a su nuevo fichaje, la carrilera senegalesa Dieynaba Draw, aunque todos los intentos de las suyas se estrellaban ante el muro defensivo impuesto por el cuadro manchego. El tiempo pasaba y el gol pudo llegar en el 87, pero Adri volvía a convertirse en protagonista y le sacaba un gol cantado a Noko en un disparo a bocajarro.

No hubo más y el Cacereño se volvió de vacío de su visita a Albacete, esperando una mejor opción para la primera victoria.