Rallyes
Carlos Gallardo y Paco Izquierdo ganan el 54 Rallye de la Vendimia
Primer histórico 'Botijo de plata' para el equipo de Almendralejo
Carlos Gallardo y Paco Izquierdo se impusieron en el 54 Rallye de la Vendimia, prueba puntuable para el Campeonato de Extremadura de Rallyes de Asfalto, tras una jornada del sábado en la que consolidaron el liderato con una conducción sólida y sin errores. La cita congregó a una gran afluencia de público en las cunetas.
La victoria de Gallardo–Izquierdo quedó bien encaminada desde el viernes, día en que la prueba perdió a tres de los cuatro principales aspirantes. Eduardo Noriego no tomó la salida al haber vendido su vehículo. Julián Jiménez abandonó en el primer paso por Feria tras un golpe sin consecuencias personales, y Antonio Luis Casimiro “Fonta” se vio obligado a dejar la carrera en la segunda pasada por Jaime Ozores después de una salida de carretera cuando abría una diferencia sustancial sobre Gallardo.
Con el camino despejado, Gallardo e Izquierdo administraron la ventaja y ampliaron su renta en la etapa decisiva del sábado, firmando los mejores tiempos en los tramos de Cabeza la Vaca y Almadén de la Plata. Su regularidad en todos los parciales les permitió asegurar el primer puesto sin sobresaltos.
El segundo lugar fue para Kiko Merchán y Víctor Manuel Brito, que completaron un rallye muy notable con su BMW E36, rubricando un resultado de gran valor deportivo. El podio lo cerraron David Pérez y Manuel Hernández, terceros tras sostener un ritmo competitivo durante toda la jornada y aprovechar la caída de Manuel Casimiro de la clasificación en los últimos tramos.
La edición de este año dejó así un desenlace marcado por las incidencias iniciales y la consistencia de los vencedores, que inscriben su nombre en el palmarés de una de las pruebas con mayor arraigo del calendario extremeño.
