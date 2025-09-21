El Circuito 3x3 CaixaBank triunfa en Plasencia

La Torre Lucía de Plasencia se transformó en un auténtico escenario al aire libre de baloncesto con la celebración del Circuito CaixaBank 3x3. Durante esta jornada inolvidable, el ambiente superó las expectativas con la presencia de más de 270 jugadores y jugadoras repartidos en 65 equipos y con una competencia de más de 265 partidos disputados, despertando así, la pasión de alrededor de más de 1.600 asistentes que se acercaron al lugar con el fin de vivir de cerca el mejor baloncesto 3x3 de aficionados en el país.

Más allá del espectáculo deportivo que se presentó, el día ofreció una amplia variedad de propuestas lúdicas y familiares, consolidando de esta manera el carácter social y participativo al que llega el evento en esta ciudad. Los asistentes y participantes pudieron compartir momentos únicos con el embajador de la FEB, y leyenda del baloncesto español, Fernando Romay quién nunca paró de animar a quienes acompañaron el evento durante el día.

La organización de este evento se hizo realidad gracias al trabajo y gestión conjunta de la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank, con el respaldo del Ayuntamiento de Plasencia, la Federación Extremeña de Baloncesto y el apoyo fundamental de los voluntarios del Programa de Voluntarios FEB-CaixaBank. Bajo el lema ‘Cancha para Todxs’, el Circuito 3x3 CaixaBank ha vuelto a poner en valor, la apuesta constante por un deporte más accesible, integrador y cercano a la comunidad.

Reconocimiento público

Para el acto protocolario, el Circuito 3x3 de CaixaBank en Plasencia contó con la presencia de Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad. Agradeció a las diferentes instituciones por haber hecho posible la realización de este evento en Plasencia. Además, aseguró que: “Nos habéis permitido llenar de la fuerza del deporte, este espacio histórico de la ciudad que es la Torre de Lucía. Durante la edad media, en esa altura se encendía permanentemente un foco que como faro permitía saber a todo aquel que llegara a la ciudad, a dónde llegaban. La presencia de Fernando hoy es un faro de luz y esperanza para nuestra sociedad, en este caso para el deporte y el baloncesto en particular”.

En representación de CaixaBank, estuvo presente César Corcho, director comercial de la red de CaixaBank en Extremadura. Allí, el director dio unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Plasencia, a la FEB, a la FExB y a Fernando Romay al decir qué: “Da gusto venir aquí y encontrarse rodeado de tantos chavales y al apoyo que tienen al deporte en general. La ciudad de Plasencia es una ciudad acogedora que siempre nos abre los brazos y nosotros estamos encantados de colaborar con el ayuntamiento y estar siempre con vosotros. Por supuesto también a la federación que siempre nos da pie para hacer este tipo de actividades”.

Por su parte, Martín Fariñas, presidente de la FExB, no dudó en destacar el desarrollo que ha tenido el baloncesto en la comunidad de Extremadura y agradeciendo a todas las personas que estuvieron presentes para esta edición. “Agradecer al ayuntamiento, a la CaixaBank y a la Federación Española de Baloncesto, pero especialmente a todos los participantes y equipos de Plasencia, de los alrededores, de Cáceres y Badajoz. Este tipo de actividades para inaugurar la temporada es magnífico. Gracias a los árbitros que llevan aquí desde por la mañana para dirigir los partidos”.

Por último, el encargado de cerrar este acto protocolario en la jornada deportiva fue el embajador de la FEB, Fernando Romay, quién destacó a los responsables que hacen posible convertir los lugares emblemáticos de cada ciudad en pistas de baloncesto para que todo aficionado pueda disfrutar de una jornada deportiva de alto nivel, al mencionar que: “Lo que pretendemos con la Federación Española y con CaixaBank es llegar a los sitios más emblemáticos de todas las ciudades y qué sitio más bonito que la Torre de Lucía para poder hacerlo”.

La pretensión solidaria

Este año nace el lema ‘Cancha para todxs’. Con el propósito de incrementar las actividades que trascienden a la competición deportiva y ampliar la oferta al público general. Así, habrá nuevas iniciativas dirigidas a los más mayores, con entrenamientos específicos para fomentar el envejecimiento activo, juegos y actividades en las pistas para las familias y los visitantes locales. También se incluye la Pista Universo Mujer Baloncesto, escenario de las finales femeninas de cada cita, la cual sigue siendo uno de los puntos fuertes del circuito para impulsar la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

Finalmente, en esta edición se consolida la iniciativa ‘Márcate un Triple Solidario’, que de mano de CaixaBank volverá a llamar a la ciudadanía a marcarse un Triple por una causa. De la mano de la Fundación “la Caixa”, todo triple anotado durante la competición deportiva por categorías y por el público sumará para recaudar fondos para fines sociales. En el caso de Plasencia, se han destinado a la Cruz Roja, con la finalidad de hacer llegar los beneficios a las personas afectadas por los incendios de este verano en el norte de la región de Extremadura.