El contraste entre Cacereño y Mérida en el triunfo y la derrota

"Un partido que sabíamos que iba a ser duro, como todos los de este grupo. Estamos contentos con los tres puntos. La afición se lo merece. A partir de aquí, hacia arriba”. Lo decía Deco, capitán del Cacereño, tras el 2-1 al Mérida en el Francisco de la Hera. Contrastan las sensaciones de unos y otros en un deporte, el fútbol, en el que ganar lo es casi todo.

El centrocampista de Puebla de Argeme ejemplifica el valor que desde el decano se le da al primer triunfo en Primera Federación. “Cada duelo era una guerra. Es verdad que en la primera parte nos ha costado un poco más en situaciones de peligro. En la segunda hemos recuperado un poco lo que somos nosotros como equipo, compitiendo cada balón y en las áreas, que es donde se gana y donde se pierde”.

“Cuando vi que iba a revisar la jugada, mi cabeza me decía que la entrada no era de roja, que era muy aparatosa, pero que sabía que no le había hecho daño. Si la imagen no es buena, te condiciona”, dijo cuestionado sobre su roja final, corregida desde el VAR a una amarilla.

"Un equipo"

“Javi (Ajenjo) con balón te da muchísimo, con su línea de pase y el trabajo sin balón. Al final hemos jugado con Iván por delante. Esto es un equipo”, resumió antes de exaltar lo que significa para el colectivo verde tener una masa social fiel. “Sabemos que nuestra afición no nos falla. Ya lo vimos el año pasado: que el 90 por ciento del ascenso fue gracias a ellos y sabíamos que no nos iban a dejar caer. Estamos deseando que lleguen los partidos del Príncipe Felipe, que sabemos que va a estar espectacular”.

¿El próximo partido en casa (Tenerife) será en el Príncipe Felipe? “Sí, sí, 100 por 100. Ahora jugamos do seguidos fuera, Barakaldo y Lugo, y cada día está mejorado. De aquí a 15 días va a estar radiante”, no dudó en decir.

Sobre el primer gol, apuntó sobre su autoría o la de Iván Fernández que “Iván dice que le ha dado a él. El árbitro ha puesto que es mío. Da igual quien lo haya metido, sirve para sumar, que lo necesitamos”.

Cobos y la felicidad

Mientras, Julio Cobos dijo sentirse “muy contento con la victoria. En el fútbol, es la mejor medicina cuando empieza a haber alguna duda, que yo no tenía pero que es lógico que el futbolista la tenga cuando las cosas no salen", subrayó.

“Se ha podido ver un buen partido. En el primer tiempo hemos intentado no cometer errores. Lo ha habido porque en el fútbol siempre los hay, pero esta vez no nos han penalizado en los momentos clave”, manifestó. “Hemos tenido muchas ganas de ganar este partido y al final esto nos ha llevado a la victoria. Espero que esto nos tranquilice un poco”, apuntó ante los medios el de Valdehornillos.

“El otro día eché de menos faltas tácticas. Hay momentos en los que no hay que dejar correr al rival porque a ti no te dejan tampoco. Llevábamos dos partido encajando en el 45 y esos minutos hay que saber jugarlos. Lo hemos hecho mejor, pero aún lo podemos hacer mucho mejor. Al final te toca sufrir. Me temo que todos los partidos van a ser en la misma línea”. El análisis es mirando al futuro y lo que puede llegar.

Mirando hacia atrás

También comentó que “no hicimos mal partido ante el Arenteiro. Sí es verdad que tuvimos un par de ocasiones y no fuimos capaces de materializarlas y el equipo contrario te mete un primer gol que de 30 veces que tire le va a ir una vez dentro. Eso nos hizo dudar. Llegamos muchísimo por fuera, pero no encontrábamos al nuestro. Hoy sí. El acierto marca los partidos. Si ganas parece que has hecho un partido extraordinario y si pierdes es un desastre. Ni una cosa ni otra”.

Sobre los cambios, afirmó que “han sumado. Ha sido importante. En líneas generales siempre han sumado y eso es importante”.

Cuestionado sobre el balance de los cuatro partidos disputados (cinco puntos), afirmó que “estoy contento. Me hubiese gustado haber ganado el primero, que prácticamente lo teníamos en la mano, pero siendo realistas tuvimos un 0-2, pero ellos nos apretaron y el resultado es positivo. Hemos competido bien fuera”.

En torno al VAR, dijo algo similar a cuando se le ha cuestionado en jornadas anteriores. “Lo que no me gusta es la utilización que podemos hacer los entrenadores. Y también que se tarda mucho. Ese sabor trepidante pierde un poco la esencia”.

Particularizando, expresó sobre Sanchidrián, autor del gol del triunfo, que “lo conozco hace mucho, y en el Malagueño jugaba mucho de delantero. Al final te enteras de cosas como qué por qué le firmamos. Tiene más goles en Primera Federación que ninguno de nuestros jugadores. Tiene gol, es muy sacrificado y lo ha podido demostrar. Está ahí porque se lo merece. Tiene buen salto”, abundó.

Julio Cobos y Fran Beltrán, saludándose. / Carlos Gil

Fran Beltrán y el nivel

“No hemos estado a nuestro nivel, no hemos tenido la personalidad que veníamos teniendo en los últimos partidos. Ellos entraron mejor, luego fuimos ligerísimamente superiores, encajamos gol, conseguimos empatar y en un partido de máxima igualdad se puede decidir todo en acciones a balón parado y por algún error individual. Todo nace de que no estuvimos bien”. El entrenador del Mérida era la otra cara de la moneda.

¿Qué le está faltando al equipo?, se le preguntó. “Cuando pierdes tres partidos consecutivos hay cosas que no se está haciendo bien y es evidente que el míster se está equivocando. Para mí no lo hicimos ni con la personalidad ni con la fluidez a la que aspiramos. Eso hace que los partidos sean igualados y en ese contexto ya es una cuestión de puro acierto. Tuvimos una ocasión clarísima con Álvaro en los últimos minutos o alguna acción más y no marcamos y seguramente en una acción bastante menos clara ellos nos hicieron el 2-1”.

“Todo eso es fruto de que no estás haciendo las cosas de la mejor manera y de que estás dudando mientras juegas”, asumió. “La suerte no la puedo trabajar por lo que no me parece trascendente. El acierto condiciona, pero tenemos que defender mucho mejor y ser autocrítico. No estamos bien”.

“No tuvimos capacidad para meter balones dentro”, también dijo.

Confianza

“Que muestren el descontento tienen el derecho a que la gente esté presente y palpen lo que sienten. Tenemos que trabajar mejor y ganar más partidos. Tengo el absoluto compromiso y sigo confiando igual en mis jugadores y en mi staff y en mi capacidad”, manifestó sobre la escena final mirando a la grada.

“Tenemos que ser autocríticos porque es la mejor manera de crecer”, justificó. “Hemos estado peor que en los dos partidos anteriores. Y eso me preocupa. Hemos atacado peor y le hemos dado más tiempo al rival para jugar y eso ha hecho que no fuésemos a nuestro ritmo. Somos un equipo que quiere ser vertical”.

“Ellos han hecho el partido que tenían que hacer, han tenido también sus oportunidades y nos han manejado los tiempos”, agregó. “Podía haber ganado cualquiera”, agregó.

“Había un ambiente de fútbol impresionante. Ahora tenemos que agachar las orejas”, mandó como último mensaje sobre lo vivido en el Francisco de la Hera.

