El Coria, mermado, no puede con el Conquense

2-CONQUENSE: Dani Atanes; Eneko Azurmendi (Yasin 67’), Iñaki Olaortua, David López, Nacho Ruiz; Ale Sánchez (Jesús Ares 46’), Isuskiza (Crespo 59’), Josiel, Mario Rodríguez (Gianfranco Peña 79’); Samu Guillén (Quique 79’), Álvaro Sánchez. 0-CORIA: Loskos; Currás (Adri Pérez 73’), Iñaki León, Gonzalo Llerena, Jacobo; Sergio Gómez (Mercadal 73’), Bautista, Javi Tapia; Dawda (Álvaro Domínguez 61’), Jaraíz (Hugo López 54’), Iván Ramos (Mba 73’). GOLES: 1-0 (58’): Isuskiza. 2-0 (63’): Mario Rodríguez. ÁRBITRO: Jerónimo Montes García-Navas (comité madrileño). Amarilla a los locales Ale Sánchez, Isuskiza, Nacho Ruiz. Roja a los visitantes Bautista (2, 55’) y Jacobo (78’). INCIDENCIAS: Estadio La Fuensanta. Unos 1.600 espectadores.

El Coria regresó de su periplo castellano-manchego con dos derrotas, tres goles encajados, ninguno anotado, eliminado de la Copa Federación y con muchas dudas en las cabezas de Rai Rosa y de sus jugadores. Pedía el técnico mejorar la imagen ofrecida en el Salto del Caballo de Toledo y acercarse más al de las dos primeras jornadas ligueras frente a los respectivos filiales del Rayo y del Getafe.

Los celestes apenas pusieron en peligro a Dani Atanes y todo saltó por los aires tras la rigurosa segunda tarjeta, y consiguiente expulsión de Bautista, seguida del primer gol del Conquense en una acción de córner muy mal defendida, el grosero error de Iñaki León en el segundo tanto local y la roja directa a Jacobo en el 78.

Visitaban los celestes a un rival en crisis después de perder los dos primeros partidos y destituir a su técnico, Rubén Pulido. Pero el ambiente en La Fuensanta era más festivo de lo habitual y eso era peligroso. En parte, porque el partido se disputó el día de San Mateo, patrono de la ciudad, y la directiva abrió las puertas sin coste alguno a todos los aficionados que acudieran ataviados con los colores de su peña. Y, también, porque regresaba al banquillo Róber Gutiérrez, artífice del ascenso hace dos años y que dejó muy buen sabor de boca la temporada pasada, salvando al equipo en su regreso. Como anécdota, el catalán sólo se ha perdido dos encuentros oficiales, desde el último de la campaña anterior hasta su exitoso retorno de este domingo.

Cautos

El choque invitaba a la precaución y así se lo tomaron tanto conquenses como caurienses, que aburrieron al personal en un primer tiempo táctico y sin apenas ocasiones de gol. El Coria se hacía fuerte atrás para achicar los numerosos balones con los que los anfitriones bombardeaban el área de Loskos, pero no conseguía superar con opciones la línea del centro del campo, pese a formar con el trivote compuesto por Sergio Gómez, Bautista y Javi Tapia. Dawda y Jaraíz se abrían hasta la línea de cal para tratar de correr en algún balón en largo y conectar con un Iván Ramos que era una isla en su pugna con los centrales.

Precisamente fue el delantero catalán el que primero se atrevió a chutar a portería, aunque su disparo golpeó en un zaguero local antes de perderse por la línea de fondo. Pasaban los minutos y lo único reseñable fue la primera cartulina amarilla a Marcos Bautista por entrar con demasiado ímpetu y con los tacos por delante a un adversario. Una acción que acabaría teniendo consecuencias nefastas en la segunda parte.

Tampoco es que los de Róber Gutiérrez acorralaran al equipo de Rosa, pero sí que buscaban con mayor ahínco ese primer gol de la temporada en La Fuensanta. Pudo llegar en un testarazo de Nacho Ruiz tras un saque de esquina, pero su cabezazo golpeó en su compañero Ale Sánchez cuando iba a colarse en la portería, a pesar de lo cual el colegiado señaló un nuevo córner. Y nada más en un primer acto en el que el resultado más lógico era el empate sin goles.

Segundo tiempo negativo

Y siguió el choque con el mismo guion tras el descanso, con la única novedad en los onces de la entrada del local Jesús Ares por el amonestado Ale Sánchez. Rai, de momento, prefería nadar y guardar la ropa. Y, cuando más soso estaba el partido, llegó esa segunda tarjeta a Bautista que lo cambió todo. El centrocampista albaceteño agarró a un contrario a la altura del círculo central para evitar un contragolpe y el madrileño Montes García-Navas no dudó. Muy rigurosa, teniendo en cuenta que ya tenía una y que la acción no había sido en absoluto violenta.

Un minuto después, Dawda, tan voluntarioso como poco resolutivo durante todo el encuentro, apenas inquietó a Atanes con un flojo disparo desde el interior del área, asistido por Ramos. Y, a continuación, llegó el gol de Bittor Isuskiza, sólo en el área pequeña tras un córner botado por Jesús Ares y rematado con la tibia por el futbolista vasco.

Luego llegó el apagón de Iñaki León, incapaz de poner en juego una falta cerca del área propia, dejándole el marrón a Currás, ofreciéndose para patear en largo y regalando el balón en la frontal. El sorprendente regalo lo aprovechó Mario Rodríguez para batir por segunda vez a Loskos con una buena definición en el mano a mano. Si no estaba todo resuelto, uno de los asistentes del árbitro le chivó un pisotón de Jacobo sobre un contrario que había pasado totalmente inadvertido y el lateral también acabó en la ducha antes de tiempo.

Sin opciones finales

Loskos evitó el tercero y definitivo de Ares poco antes del final y así se escribió la historia de un partido para olvidar por parte celeste. Ahora, ambos quedan empatados en la zona baja con tres puntos y fútbol muy mejorable.

En la próxima jornada, el Coria tratará de recuperarse frente al siempre rocoso Moscardó (La Isla, domingo 28 a las 18.00 horas).

