Karate
Extremadura acaba tras Castilla-La Mancha y Galicia en el Trofeo Diputación de Cáceres
Villanueva de la Vera acoge una competición marcada por el alto nivel y la deportividad
La vigesimotercera edición del Trofeo Diputación Provincial de Cáceres de Karate, celebrada este fin de semana en Villanueva de la Vera, coronó a la selección de Castilla-La Mancha como campeona tras una brillante actuación en el tatami.
El combinado castellanomanchego se impuso con solvencia en la clasificación general, seguido por la selección de Galicia, que ocupó la segunda posición, y por Extremadura, que completó el podio en un torneo marcado por la intensidad, la deportividad y el alto nivel competitivo.
El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, que estuvo presente en el encuentro, manifestó su satisfacción porque «este se consolida como una cita de referencia en el calendario nacional, reuniendo a jóvenes talentos y grandes promesas de este deporte».
Ha sido un centenar de deportistas de seis selecciones los que han participado -Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y Extremadura- en las categorías masculinas y femeninas cadete, junior y sub-21.
