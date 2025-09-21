El Extremadura, lanzado

Ficha: Extremadura 2-1 Yeclano EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Fran Rosales, Zarfino, Manchón( (Luis Nicolás, m.82), Callejón (Barrero, m.70), Barace, Dieguito (Usama, m.70), Frodo. YECLANO: Acín; Pedro Melli, Fadel (Bianco, m.64), Puri (Asier, m.46), Xabi (Babacar, m.83), Carrasco, Domínguez (Ot, m.83), Tudela, Borao, Josema, Álvaro (Totti, m.64). GOLES: 1-0 Carlos Cordero, min.59; 1-1 Asier, min.77; 2-1 Barrero, min.82. ÁRBITRO: Javier Sánchez (andaluz). Amonestó con amarilla al local Zarfino; y al visitante Fadel. INCIDENCIAS: Estadio Francisco de la Hera. 4.000 espectadores.

Hay triunfos donde el marcador no es lo importante. Victorias bañadas en fútbol, en propuestas de juego, en pizarras dibujadas y en planes que, en ocasiones, salen casi a la perfección. Ante el Yeclano, el Extremadura hizo uno de esos partidos sobresalientes donde no hay peros que valgan. Posiblemente, el mejor encuentro de la era Cisqui desde que es entrenador azulgrana. Por juego, por conceptos, por atrevimiento, por garra y, por supuesto, porque todo acabó en triunfo y tres puntos. Que al fin y al cabo, esto va de victorias.

Desde el primero hasta el último minuto, el Extremadura fue mejor que su rival en el Francisco de la Hera. Dominó, cocinó ocasiones, defendió soberbio y tuvo carácter y reacción cuando el equipo lo necesitó. Una exhibición de juego, especialmente en una primera parte para enmarcar.

Dicen que lo que funciona es mejor no tocarlo y Cisqui repitió alineación de Jaén. Sus chicos se lo devolvieron con una primera parte brillante.

Los primeros quince minutos de juego fueron de Diego Díaz, un rayo por la banda izquierda. El solanero volvió loco a su par con regates, amagos y varios disparos que rozaron el tanto. Uno tocó la escuadra y otro la cepa del palo. No tuvo suerte, pero la primera parte de Diego fue de locura.

Después de un fútbol de presión alta y mucha combinación con Marco Manchón de director de orquestas, el Extremadura tuvo la primera clara de peligro en el minuto 26. Callejón se inventó un pase que no vio nadie en el estadio para dejar a Frodo mano a mano con el guardameta. El de Aranda de Duero lo vio tan sencillo que lo falló, adivinándole Acín el disparo abajo.

A renglón seguido, protagonismo para Fran Rosales. ¿Se puede ser el mejor del partido desde el lateral izquierdo y siendo diestro? Rosales lo contestó ante el Yeclano. De matrícula de honor. Dobló a Diego tantas veces que quiso el de Solana. Robó balones a puñados donde no llegaron sus compañeros. Estuvo fuerte en el cuerpo a cuerpo y vigilante en las coberturas. Y, además de todo eso, estuvo a punto de marcar en una preciosa pared con Marco Manchón cuyo disparo de Rosales se topó con el guadameta cuando parecía gol. Partidazo del lateral de Calzadilla de los Barros. Creciendo con el Extremadura.

También Zarfino rozó el tanto antes del descanso en un envío con música celestial de Diego. La única del Yeclano fue de Puri, con un disparo que despertó a Robador del letargo.

A golpes

Extremadura y Yeclano se lo dejaron todo para la segunda parte a golpetazo. Cuando mejor estaba el equipo murciano sobre el Francisco de la Hera llegó el primer tanto azulgrana. Nació de las botas de Callejón, que puso un centro a la cazuela del área para que Carlos Cordero, con un remate en parábola, abriera el marcador y pusiera un positivo más a su excelso partido en defensa. Monumental Cordero al corte, la anticipación y el pundonor. Además del gol.

Allanaba el partido el Extremadura con el tanto y pudo romperlo si Álvaro Barrero no hubiera enviado a las nubes un buen pase de Samu Hurtado, que cuajó también un gran encuentro desde el lateral derecho.

Todo parecía encauzado y sobre ruedas, pero esta categoría no entiende de dominios. Cuando el Extremadura se abrochaba la cremallera en defensa, el Yeclano lo tiró todo por la borda. Asier hizo un centro chut desde la izquierda que parecía que iba a la nada y que, de repente, Robador no atajó y tras dar en el palo, la pelota rebasó la línea de gol. Con suspense porque lo vio el línea, que cantó el chivatazo al árbitro. 1-1.

Apenas quedaban diez minutos y parecía un mazazo en toda regla, pero el Extremadura había decidido que ese partido tenía que ser suyo. Una buena jugada acabó con un pase de Zarfino a Barace, un remate del navarro al travesaño y un rechace que recogió Manchón para que le hicieran penalti claro. Álvaro Barrero, especialista en once metros, ejecutó para devolver la justicia al marcador.

Echó el cerrojazo al partido el Extremadura con una defensa brava y mucho criterio para tener la pelota y dormir al rival.

Tres de tres de inicio. Nadie quiere tirar las campanas al vuelto, pero este Extremadura va muy en serio.