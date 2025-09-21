Baloncesto
El Al-Qázeres no titubea ante el Miravalle en la Copa de Extremadura (58-78)
Las cacereñas se imponen en Navaconcejo por un incontestable 58-78
La final de la Copa de Extremadura femenina disputada en Navaconcejo se resolvió sin sorpresas, con un claro dominio de un Alter Enersun Al-QázeresExtremadura que, con su experiencia en la Liga Femenina Challenge, hizo valer su superioridad en todos los aspectos del juego. Un 58-78 justo que refrenda el potencial del equipo cacereño, mientras que Hierros Díaz Extremadura Miralvalle, aunque luchó hasta el final, deberá trabajar en su consistencia para afrontar la Liga Femenina 2.
Desde el inicio, Al-Qázeres marcó el ritmo. Fue un primer cuarto donde las cacereñas se mostraron muy efectivas en ataque y en defensa, con un parcial de 13-22. En el segundo cuarto, las visitantes ampliaron la ventaja con un juego más fluido y constantes transiciones rápidas que desbordaban a su rival.
Aunque el tercer cuarto no ofreció demasiados cambios, con un 16-22 que seguía ampliando la diferencia, fue en los últimos 10 minutos donde las jugadoras placentinas mostraron algo de resistencia, logrando empatar ese parcial (13-13), aunque ya sin opciones reales de disputar el partido. El marcador final reflejó el trabajo de un equipo mucho más sólido y con mayor capacidad ofensiva.
Los números
El Miralvalle sufrió con un 37% en tiros de campo y se vio lastrado por los 23 balones perdidos, mientras que el Al-Qázeres demostró un juego mucho más equilibrado y efectivo. Con un 41% de acierto en tiros de campo (42% en tiros de 2 y 39% en triples), las de Cáceres se mostraron más consistentes tanto en ataque como en defensa. Dominaron también los rebotes (34 frente a 29) y las recuperaciones (13 frente a 5), lo que les permitió controlar el ritmo del juego. .
La MVP fue Inés Ramos, del Al-Qázeres, con 21 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración. También jugaron en su equipo Raquel Laneiro (13), Sheila Gómez (0), Lucía Fontela (0), Blanca Rosco (0), Elena Alonso (0), Clara Prieto (0), Lucía Méndez (10), Carmen Suárez (0), Nerea Liste (15), Josephine Filipe (14) y Victoria Gauna (5).
Por el Miralvalle saltaron a la pista Marta Pérez (5), Victoria Michel (8), Lucía Navas (9), Ana Fernández (0), María Romero (9), Abigail Zurita (0), Carla Sánchez (0), Guada Cuesta (2), Lucía Márquez (3), Jasmine Payne (10) y Cristina Lázaro (12).
