Al fin la recompensa para Sainz: "Los sueños se cumplen"

Carlos Sainz ha celebrado por todo lo alto su primer podio con Williams y el equipo, incluido su compañero, Alex Albon, le ha arropado en un momento emotivo.

“No puedo describir lo contento que estoy y lo bien que me siento. Es mejor que el primer podio de mi carrera. Hemos luchado duro y hemos demostrado que cuando sale todo bien, podemos hacer cosas increíbles. Clavamos la carrera, no cometimos ningún error y batimos a coches que parecían imposibles de batir”, ha resumido Carlos nada más bajarse del coche.

“Estoy orgulloso de seguir adelante pese a los problemas que hemos tenido estos meses. Williams ha dado un paso enorme respecto al año pasado, vamos en la dirección adecuada, aunque en mi caso no pudimos convertirlo en resultados. Pero así es la vida, la vida a veces te trae malos momentos para tener buenos momentos después”, ha reflexionado Sainz ante las cámaras de la F1.

“Es una lección de vida, hay que confiar en tu equipo, en la gente a tu alrededor, en los procedimientos, en el trabajo, porque al final da resultado”, ha insistido el madrileño, que ha logrado subir al podio antes que Hamilton con Ferrari y un coche que está un paso por delante del Williams.

En DAZN, Carlos ha recordado sus palabras del sábado, tras conseguir un inesperado segundo puesto de parrilla: “Ayer dije que el podio era soñar, pero soñar es gratis y algunos sueños se cumplen, como me ha enseñado la vida todos estos años. Seguir trabajando con la cabeza baja y que, después de un año tan díficil, llegue la primera oportunidad de hacer podio y lo consigas... Le he dado a Williams el primer podio por méritos propios, éramos el tercer coche en pista”, ha valorado.

“Hemos tenido un año muy duro, de todos los pilotos que hemos cambiado de equipo, creo que he sido el que mejor se ha adaptado, pero por alguna razón que no acabo de entender, he tenido una racha de 12-14 carreras en las que no salían las cosas. No esperaba que llegase este año, no confiaba. Si ha llegado este año a saber lo que puede llegar en el futuro. Si nos ha pasado todo eso es porque iba a venir este podio. Eso te demuestra que hay que seguir, porque todo llega”.