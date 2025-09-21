Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el Carlos Sainz (Williams) ha conseguido subirse al podio tras terminar tercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) solo pudo ser decimoquinto, lejos de la zona de puntos.

El madrileño, segundo el sábado en una accidentada clasificación con hasta seis banderas amarillas, vio cómo el británico George Russell (Mercedes) lograba hacerle el 'overcut' en su segunda parada, en la vuelta 40 de 51, y le desplazaba a la tercera posición, en la que sí pudo defenderse del acoso del otro Mercedes, el del italiano Kimi Antonelli. Se trata del podio número 28 para el español.

Por delante, Verstappen no encontró oposición en una carrera que dominó de principio a fin, celebrando su victoria número 67 en el 'Gran Circo', y que aviva los nervios en McLaren, que a pesar de todo todavía dominan el Campeonato de Pilotos.

El británico Lando Norris solo pudo ser séptimo, mientras que el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, se saltó la salida y, obligado a detenerse y remontar, acabó estrellando su monoplaza con el muro de la curva 5, consumando su primer abandono en casi dos años. Con su triunfo, 'Mad Max' recorta 26 puntos al oceánico y se queda a 69 unidades con siete carreras de domingo y tres esprints por delante.

Resultados del GP de Azerbaiyán de F1

Max Verstappen George Russell Carlos Sainz Andrea Kimi Antonelli Liam Lawson Yuki Tsunoda Lando Norris Lewis Hamilton Charles Leclerc Isack Hadjar

Clasificación tras el GP de Azerbaiyán