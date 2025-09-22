Ángel Santos y Mario Osma, bicampeones de España de eco rallys
Remontada épica en A Coruña para sellar un segundo entorchado nacional seguido
Ángel Santos y Mario Osma han vuelto a escribir una página dorada en el automovilismo. Los extremeños se proclamaron vencedores este fin de semana en la novena edición del Eco Rally Repsol A Coruña dentro de la categoría de híbridos enchufables, firmando además su segundo título nacional consecutivo.
El equipo oficial Toyota Kobe Motor llegaba a Galicia como líder, dispuesto a rubricar la temporada con el Toyota C-HR Plug-In Hybrid. No fue fácil: la Escudería La Coruña estrenaba un exigente formato de dos jornadas, con 54 equipos afrontando casi 600 kilómetros y trece tramos de regularidad.
Santos y Osma arrancaron dominando, aunque un error de navegación en el sexto tramo les hizo perder más de siete minutos y puso en duda sus opciones. Sin rendirse, ganaron los dos últimos tramos del viernes, manteniendo viva la lucha ante Vilas y Fernández (Jaecco 7 PHEV).
El sábado, remontada
El sábado fue el día de la remontada: encadenaron victorias en los tres primeros tramos -incluido el TR+ con puntos extra- y también en el cuarto, situándose líderes por apenas 0,1 puntos. Todo se decidió en el último, donde volvieron a imponerse. La eficiencia del Toyota C-HR Plug-In confirmó la gesta: victoria en regularidad y consumo, bicampeonato de España (2024 y 2025), título por equipos para Toyota Kobe Motor, escuderías para La Coruña y marcas para Toyota.
«Ha sido un rallye trepidante. El error del viernes nos obligó a concentrarnos más y hoy celebramos un título muy especial. Gracias a todos los que nos apoyan y a nuestros patrocinadores», señaló un emocionado Santos.
Con este triunfo, el piloto extremeño suma ya cuatro títulos nacionales y mantiene opciones en Supercars España, que se decidirá en Jerez el 1 y 2 de noviembre. El Campeonato de España de Energías Alternativas concluirá en Canarias (9-11 de octubre) con el estreno del Eco Rallye Canarias.
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc
- Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones
- El fallecimiento del joven de 25 años en una reyerta en Cáceres conmociona a los medios de comunicación de Nicaragua
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España