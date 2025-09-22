Ángel Santos y Mario Osma, bicampeones de España de eco rallys

Ángel Santos y Mario Osma han vuelto a escribir una página dorada en el automovilismo. Los extremeños se proclamaron vencedores este fin de semana en la novena edición del Eco Rally Repsol A Coruña dentro de la categoría de híbridos enchufables, firmando además su segundo título nacional consecutivo.

El equipo oficial Toyota Kobe Motor llegaba a Galicia como líder, dispuesto a rubricar la temporada con el Toyota C-HR Plug-In Hybrid. No fue fácil: la Escudería La Coruña estrenaba un exigente formato de dos jornadas, con 54 equipos afrontando casi 600 kilómetros y trece tramos de regularidad.

Santos y Osma arrancaron dominando, aunque un error de navegación en el sexto tramo les hizo perder más de siete minutos y puso en duda sus opciones. Sin rendirse, ganaron los dos últimos tramos del viernes, manteniendo viva la lucha ante Vilas y Fernández (Jaecco 7 PHEV).

Un momento de la competición. / Cedida

El sábado, remontada

El sábado fue el día de la remontada: encadenaron victorias en los tres primeros tramos -incluido el TR+ con puntos extra- y también en el cuarto, situándose líderes por apenas 0,1 puntos. Todo se decidió en el último, donde volvieron a imponerse. La eficiencia del Toyota C-HR Plug-In confirmó la gesta: victoria en regularidad y consumo, bicampeonato de España (2024 y 2025), título por equipos para Toyota Kobe Motor, escuderías para La Coruña y marcas para Toyota.

Santos y Osma en la ceremonia de meta. / Cedida

«Ha sido un rallye trepidante. El error del viernes nos obligó a concentrarnos más y hoy celebramos un título muy especial. Gracias a todos los que nos apoyan y a nuestros patrocinadores», señaló un emocionado Santos.

Con este triunfo, el piloto extremeño suma ya cuatro títulos nacionales y mantiene opciones en Supercars España, que se decidirá en Jerez el 1 y 2 de noviembre. El Campeonato de España de Energías Alternativas concluirá en Canarias (9-11 de octubre) con el estreno del Eco Rallye Canarias.