Badajoz se convierte en epicentro del pádel nacional con el Campeonato de España de Veteranos

Badajoz acogerá del 26 al 28 de septiembre el Campeonato de España de Segunda Categoría por equipos de Veteranos +40 y +35, un evento que reunirá a 16 equipos (ocho masculinos y ocho femeninos) y cerca de 300 jugadores en las instalaciones del Pádel Indoor La Cañada. El torneo arranca el viernes a las 16.00 y se prolongará hasta el domingo a las 13.30, momento en el que se celebrará la entrega de premios.

El campeonato contará con jornadas intensivas iniciando el viernes hasta la medianoche, el sábado con la disputa de los ascensos a Primera y descensos a Tercera, y el domingo con la resolución final. Aunque entre los inscritos aparecen nombres ilustres como Fernando Belasteguín o Miguel Lamperti, su presencia en pista aún no está confirmada. La cita ha disparado la ocupación hotelera en Badajoz y su entorno, con participantes alojados en Mérida y Lobón.

Cartel del evento. / EP

En la presentación del evento estuvieron presentes Manuel ‘Chapu’ Moreno, gerente de Pádel Indoor La Cañada; el alcalde Ignacio Gragera; el concejal de Deportes Juan Parejo; el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, y la vicepresidenta de la Federación Extremeña de Pádel, Carmen de la Cruz.

Moreno destacó la importancia de situar a la ciudad en el mapa. «Esperamos que los jugadores que vengan puedan hablar bien de nuestra ciudad. Badajoz será el epicentro del pádel nacional», aseguró. Por su parte, Gragera subrayó la relevancia cultural y deportiva del municipio, indicando que «todo el que viene a Badajoz se sorprende al ver la ciudad y eso ayuda a que más gente pueda descubrirnos. Estamos muy comprometidos con el deporte y así vamos a continuar».

Por su parte, Santiago Amaro puso en valor la proyección económica y social que atrae el deporte a la región. «Los eventos deportivos nos están dando muchísima trascendencia a nivel nacional e internacional. Este campeonato será punta de lanza con repercusión en hoteles y restaurantes llenos», manifestó. Por su parte, Carmen de la Cruz, en la misma línea, resaltó el respaldo institucional, expresando que «las instituciones siempre apoyan al pádel extremeño».

Con todo, Badajoz afronta un fin de semana en el que volverá a situarse como referente deportivo y social, confirmando su capacidad para atraer grandes eventos nacionales.