Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha terminado de deshojar la margarita para elegir al sustituto de Sergio Scariolo al frente de la selección masculina absoluta. El elegido para el cargo ha sido Chus Mateo, que se convierte en el nuevo seleccionador nacional para los cuatro próximos años, hasta después del Eurobasket 2029 cuya fase final se disputará en Madrid.

Mateo hace así el camino inverso a Sergio Scariolo, quien ha dejado la selección para ponerse al mando del Real Madrid, el club al que el madrileño había entrenador durante las tres últimas temporadas. La idea de la FEB es que el nuevo seleccionador lo sea a tiempo completo, sin compaginar el cargo con la dirección de un club.

El exentrenador del Real Madrid se ha impuesto a otros candidatos como Pablo Laso y Xavi Pascual, quien al igual que él se encontraban libres tras finalizar sus contratos con el Baskonia y el Zenit de San Petersburgo, respectivamente.

Tres años en el Real Madrid

El curriculum de Mateo acumula su mayor brillo en las tres últimas temporadas, en las que ha conquistado una Euroliga, dos Ligas ACB, una Copa del Rey y dos Supercopas dirigiendo al Real Madrid. En los ocho años anteriores, entre 2014 y 2022, había ejercido de ayudante de Laso tras acumular experiencias como primer entrenador de Unicaja, Zaragoza y Fuenlabrada. También ejerció con ayudante de Scariolo en la selección (y en el Real Madrid, hace ya 25 años) y el propio italiano recomendó a Elsa Aguilar, presidenta de la FEB, su contratación para sustituirle.

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto. / Miguel Ángel Polo / EFE

El reto que tiene por delante no es menor. Mateo sustituye al seleccionador más laureado de la historia del baloncesto español y, a su vez, recoge a un equipo que en los últimos años no ha podido competir con las mejores selecciones del mundo. Como demostración, el reciente Eurobasket en el que España ni siquiera pudo pasar de la primera fase, cosechando el peor resultado continental de su historia.

Agotada ya la Generación de Oro, Mateo debe construir un equipo con Santi Aldama como principal referente. Potenciar a jóvenes como Mario Saint-Supéry, Sergio de Larrea, Hugo González o Usman Garuba será prioritario para un seleccionador que debe reactivar a los hermanos Hernangómez y seguir confiando en los Darío Brizuela, Alberto Díaz y Joel Parra.

El debut, en noviembre

Pero antes que todo eso, Mateo deberá afrontar en el mes de noviembre su debut en los primeros clasificatorios para el Mundial 2027. Unos partidos en los que, como es costumbre ya con las llamadas Ventanas FIBA, no podrá contar con los hombres que juegan la NBA o la Euroliga. Eso implica, a modo de ejemplo, que de los 12 jugadores que disputaron el reciente Eurobasket, Mateo sólo podría contar con Santi Yusta.

El Mundial repartirá las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estar en esa cita es un objetivo nada sencillo para esta España. La ventaja para el proyecto a medio y largo plazo que ha de construir ahora Mateo es que el calendario ofrece una tregua el próximo verano, en el que no hay torneo de selecciones.

Suscríbete para seguir leyendo