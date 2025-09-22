Goleada del Jarandilla para ser el nuevo líder de la Tercera extremeña de fútbol sala

Derroche goleador en la segunda jornada del grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala. Un total de 64 goles se marcaron en los ocho partidos disputados. Y eso que un equipo no fue capaz de acertar con la portería contraria, porque uno de los marcadores más llamativos fue el Fex Multiseguros Navalmoral 0-Jarandilla 8. El equipo moralo ha sido tradicionalmente uno de los planteles más anotadores del torneo mientras que por su parte el jarandillano se colocó líder, por diferencia de goles, formando parte del trío de equipos que ha sumado los seis primeros puntos del campeonato. Los otros dos colíderes son Arroyo Ferroluz con su triunfo 3-6 en Torrecillas de la Tiesa y Bambatam Rena, que ganó 3-4 al Buhersa Fyerpa Talayuela.

Espectacular Cáceres-Badajoz

Después de empatar 5-5 en Salvatierra de los Barros en la primera jornada, volvió a igualar con un nutrido marcador el Cáceres Universidad. Frente al Badajoz GV Energía ACV igualó 7-7 en el partido disputado en el pabellón de Aldea Moret. Por los locales marcaron Jairo (2), Ojalvo, Rodrigo, Rubén, Pablo y un rival en propia meta. Por los visitantes lo hicieron Borja (3), Ventura (2), Javito y Dani Monge.

Muchos goles también en el Torrecillas 3-Arroyo Ferroluz 6. Tantos del equipo perdedor anotados por Alex (2) y Mario y del ganador por Juan Manuel (2), Álvaro Parra (2), Asier y Alex. De igual manera, victoria a domicilio del tercer equipo que ha hecho pleno de victorias hasta el momento: Buhersa Fyerpa Talayuela 3-Bambatam Rena 4. Los tabaqueros llegaron a ir ganando 3-1 con goles de Tripi (2) y Carlos Castro, pero finalmente el equipo renero se llevó la victoria con tantos de Abel, Jesús Búrdalo, Juan y autogol de un contrario. En la goleada del Jarandilla en Navalmoral marcaron en dos ocasiones cada uno Roberto, Alberto y Albarrán y en una David y Luis.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Por otro lado, empate en el derbi de la Campiña Sur: Villagarcía 2-Granja 2. José Manuel y en propia meta en los goles locales y Parra y Félix en los del vigente campeón de liga de este grupo 23 de Tercera División. Por su parte, el Colegio San José reaccionó tras perder en casa en la jornada inaugural, venciendo 2-5 al Castañar, en el partido de estreno en Tercera ante sus aficionados del equipo de Los Ibores. Por los locales marcaron Víctor y Villalba y por los visitantes Dani, Marco, Nacho, Casares y Markino.

Además Ciudad de Almendralejo 5-Burguillos del Cerro 2 con goles del equipo ganador marcados por Rodrigo (3), Alejandro y Sergio y del perdedor por Miranda y Giraldo.

Todos estos partidos se jugaron el sábado por la tarde y la jornada se completó el domingo por la mañana con otro empate: Casar de Cáceres 4-Alfar Salvatierra 4. Víctor Colo (2), Juan Carlos y Pañero marcaron por los locales y por los visitantes lo hicieron Antonio Moriano (2), Juan Diaz y Alberto.

San José-Cáceres, próximo fin de semana

Jarandilla, Arroyo y Rena tienen seis puntos al frente de la tabla, completando el cuarteto de cabeza Granja con 4. Cierra la tabla Talayuela, que es el único equipo que no tiene puntos en su casillero tras sufrir dos derrotas. Este fin de semana próximo se juega la tercera jornada en la que destacan el duelo local Colegio San José-Cáceres Universidad y el Jarandilla-Granja, que enfrentará al primero contra el cuarto de la clasificación.

