Goles al filo en contra: la asignatura pendiente del Cacereño

El Cacereño ha arrancado la temporada en Primera Federación con un balance equilibrado: una victoria, dos empates y una derrota en las cuatro primeras jornadas. Un inicio que deja margen para el optimismo, sobre todo si se tiene en cuenta que es un debutante en la categoría, pero que también ha puesto en evidencia un problema recurrente: los goles encajados en los minutos decisivos.

El dato es claro. Los verdes han recibido seis tantos y muchos de ellos llegaron en momentos comprometidos: en el 98 frente al Pontevedra; en el 39 y 45+1 contra el Arenas; en el 44 en casa ante el Arenteiro (que también marcó en el 68). El último tanto recibido por el CPC fue el pasado sábado en el derbi ante el Mérida (min.62), un duelo en el que los de Julio Cobos sumaron su primera victoria. Más de la mitad han caído en los instantes finales de una parte, justo cuando un pequeño despiste se paga carísimo.

Este patrón no ha pasado desapercibido para Julio Cobos. El técnico ya lo advertía tras el derbi: «Llevábamos dos partidos encajando en el 45 y esos minutos hay que saber jugarlos», apuntaba, recordando la importancia de hacer faltas tácticas («que a nosotros nos hacen»), y reconociendo también que los suyos habían mejorado en ese aspecto en este último encuentro jugado en el Francisco de la Hera de Almendralejo. El margen de mejora está en la concentración, el oficio y la gestión de los tiempos.

La sensación general es que el equipo compite bien, genera ocasiones y se muestra valiente, pero la falta de colmillo en los cierres le ha costado puntos. En Pontevedra se escapó la victoria en el 98, en Gobela el empate quedó condicionado por un gol psicológico justo antes del descanso, y contra el Arenteiro se volvió a sufrir al borde del intermedio. Frente al Mérida se vieron avances, aunque aún hay tarea por delante.

‘Malicia competitiva’

¿Qué hay detrás de este patrón? Varias hipótesis. Puede ser un asunto físico: el desgaste en una categoría exigente acaba penalizando en los tramos decisivos. También pesa la concentración: un minuto de desconexión basta para echar a perder un buen trabajo. Y, como reconocía Cobos, la falta de «faltas tácticas» o de malicia competitiva juega un papel importante.

La Primera Federación es una liga de detalles. Cada punto se pelea hasta el último suspiro y aprender a manejar los finales marcará la diferencia entre mirar arriba o sufrir abajo. El Cacereño tiene argumentos para competir, pero necesita blindarse en esos instantes donde se deciden los partidos.

De momento, el triunfo en el derbi aporta confianza y calma. Pero la asignatura pendiente sigue ahí. Cobos lo sabe, los jugadores también. Ahora toca demostrar que el equipo ha aprendido la lección y que, en los minutos calientes, el Cacereño será tan sólido como ambicioso.

