Luis Enrique, coronado mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro

Luis Enrique Martínez vale su peso en oro. 'France Football' dictó su veredicto y el técnico asturiano fue el ganador del premio Johan Cruyff que le condecora como mejor entrenador de la temporada en la gala del Balón de Oro, todo gracias a los logros obtenidos con su Paris Saint-Germain que, como capricho del destino, jugaba a esa misma hora en Marsella ante el Olympique.

Luis Enrique venció en una lista de nominados que incluía a Hansi Flick, técnico del Barça; Enzo Maresca, entrenador del Chelsea; Arne Slot, a los mandos del Liverpool; y Antonio Conte, campeón del 'Scudetto' con el Nápoles. El premio lo entregó el también exentrenador Fabio Capello.

Al no estar presente por el partido ante el Marsella, 'Lucho' dejó grabado un mensaje en vídeo: "Es el momento de dar las gracias a muchas personas. En especial a mi familia. Es un momento muy especial para ellos. Y me gustaría agradecer tambien a todos en el PSG. Hemos hecho un año grandísimo. Y quiero agradecer también al presidente Nasser Al Khelaïfi y al señor Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos en mi casa y conectamos en los primeros instantes. Ha sido algo magnífico para mi. Y quiero felicitar a todos los jugadores. Es muy boniyo recibir un galardón especial. Pero lo más importante es recibir el reconocimiento de los hinchas de nuestro equipo y los aficionados al deporte".

LUIS ENRIQUE, REY DEL MUNDO

El entrenador asturiano asumió el banquillo del equipo parisino en verano de 2023 y, desde su llegada, el equipo solo ha ido en aumento. El primer curso estuvo a las puertas de ganar la Liga de Campeones, pero el Borussia Dortmund cortó sus alas en semifinales.

Sin embargo, la conquista de la Ligue 1 y la Copa de Francia les valió para comenzar la campaña 2024/25 en máximo nivel, levantando una Supercopa que no hacía más que avisar de lo que se venía. El PSG, jornada a jornada, se fortaleció como el mejor equipo del mundo, impregnado de un sello muy reconocible como el de Luis Enrique. Así llegó la conquista más deseada por el PSG desde que llegara el fondo de inversión catarí en 2011: la Champions League.

Lo hizo vapuleando al Inter de Milan en la gran final, goleando 5-0 y dejando clarísimo que eran el mejor equipo del mundo. También cayó otra Ligue 1 y la Copa de Francia, redondeando una campaña absolutamente histórica.