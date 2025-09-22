Peregrinaje cacereño al Príncipe Felipe

«En una mañana o una tarde pueden aparecer fácilmente 30 o 40 personas», dice un testigo habitual de la singular escena. La fotografía, en efecto, no es insólita ni mucho menos difícil de ver: hay gente que incluso viene casi a diario al Príncipe Felipe a contemplar cómo, ya sí, crece la hierba en el terreno de juego. «Se tiran ahí un buen rato; unos entran; otros lo ven desde fuera», se agrega. Antes, sin intuirse verde aún, también los había, cada uno con su particular pronóstico sobre en qué tiempo estará ya disponible.

En una de las puertas de entrada (o salida) del fondo sur del ‘setentero’ recinto del Cacereño no solamente pasan los camines o los remolques con los materiales. O el propio presidente verde, Carlos Ordóñez, quien continúa siendo un protagonista más a ras de hierba con su trabajo.

Vista parcial del terreno de juego, el pasado domingo. / Cedida

También hay curiosos como el grupo de veteranos ciclistas que, casi a diario, se para un rato a la vuelta de su particular periplo de la carretera de Salamanca.

Mirando al Tenerife

La fiebre del fútbol en Cáceres y lo que está generando su club más representativo, especialmente desde que el 30 de mayo se consiguiera el ascenso a Primera Federación, no tiene límites ahora. Incluso cuando no se han cumplido las previsiones de tener lista la hierba para el inicio liguero, en las jornadas 3 y 4, ante Arenteiro y Mérida. Eso ha quedado en un segundo plano. Ahora ya se piensa solamente en el Tenerife. Pocos dudan de que todo estará dispuesto para que se estrene el nuevo césped ante el club más mediático y principal favorito de la categoría. Otra cuestión es que esté todo en perfecto estado de conservación.

Juanjo, un aficionado clásico entre los clásicos del decano extremeño, mira la entrada y dice:«aquí vamos a ver buen fútbol, sí señor, y aquí vamos a ganar muchos partidos y pasarlo bien». Los peregrinos del Príncipe Felipe no responden a un prototipo de edad determinada. Inclusolos hay que vienen en familia, que saludan a los trabajadores y se dan la vuelta cuando sus ojos se han alimentado. Saben que queda poco para disfrutar, que se lo han pasado bien en Almendralejo (principalmente cuando se ha ganado el pasado sábado en el derbi ante el Mérida), pero que la casa espera.

