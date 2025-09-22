Baloncesto
San Antonio y BCB jugarán la final de la Copa de Extremadura de baloncesto
Cacereños y pacenses derrotaron a Sagrado y Bosco, respectivamente
El San Antonio Cáceres consiguió su pase a la final de la Copa de Extremadura masculina al imponerse por 81-75 a Lithium Iberia Sagrado en el cierre de la tercera y última jornada del torneo. El partido, disputado a un ritmo intenso, estuvo marcado por la igualdad en los primeros dos cuartos. Tras el descanso, el equipo cacereño comenzó a tomar la delantera. Un sólido tercer cuarto (19-16) y un último parcial más contundente (20-15) llevaron al San Antonio a una victoria clave.
Las estadísticas reflejan un desempeño equilibrado del San Antonio en varias facetas del juego. En cuanto a tiros de campo, logró un 45% de efectividad, frente al 39% de los visitantes Uno de los aspectos decisivos fue el dominio en los rebotes por parte de San Antonio, quienes capturaron un total de 43 frente a los 34 de Sagrado. Además, las 10 recuperaciones de balón y los 2 tapones demostraron el esfuerzo defensivo del equipo local. Por el contrario, Sagrado cometió 17 pérdidas. En el San Antonio destacó Daniel Lara con 24 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración. En el Sagrado el mejor jugador fue Adrián Parra con 16 puntos, 20 rebotes y 33 de valoración.
El otro duelo
Por su parte, el Vítaly La Mar BCB venció 61-73 al Bosco Mérida Patrimonio. El encuentro, que tuvo un inicio marcado por el dominio visitante, comenzó con un parcial de 9-17 a favor del BCB. Sin embargo, el Bosco Mérida no tardó en reaccionar y, con un mejor desempeño en el segundo cuarto (17-14), se acercó al marcador y dejó el partido aún abierto al descanso.
Un 19-28 les permitió consolidar su ventaja a los pacenses. El Bosco en tiros de campo alcanzó un 39% de efectividad, destacando en los lanzamientos de dos puntos con un 51%. En triples fue bajo, con un 11%. El BCB firmó el 38% en tiros de campo. El mejor local fue Javier Pinilla con 14 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración. Mientras, en los visitantes destacó Ruslan Alexander: 18 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración.
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc
- Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- María José Suárez se queda 'atrapada' en la parte antigua de Cáceres de camino a Atrio