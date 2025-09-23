El Campanario y la Copa del Rey: a 180 minutos de la gloria

Apenas 180 minutos separan al Campanario, equipo de la Primera División Extremeña, de jugar ante un Primera División por primera vez en toda su historia. Y es que el conjunto campanariense afronta esta semana la ida de la previa interterritorial de la Copa del Rey, en la que se enfrenta al CD Yuncos, equipo de la provincia de Toledo en milita en la preferente.

Una cita histórica para una localidad que su máximo techo futbolístico estuvo en una efímera participación en Tercera División hace varios años y a la que ahora trata de volver. Sin embargo, por delante tiene aún un reto mayúsculo: vivir una cita única ante un equipo de Primera División, pero primero tendrá que doblegar a doble partido al conjunto toledano.

El equipo vive estos días inmerso en la preparación del encuentro de este sábado (18:45h) en el Municipal El Ejido, en Campanario. "La plantilla está con muchas ganas y motivada, pero sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura", esgrime el entrenador del equipo, Juan Carlos Segador 'Cano'. El técnico villanovense vive su segunda temporada en las filas del club y ya ha conseguido lo que parecía todo un hito, es decir, participar en esta fase copera con una plantilla en la que únicamente seis jugadores son naturales de Campanario. El resto son de localidades como Villanueva o Don Benito. "Perdimos la final de Copa Extremadura con el Gévora, pero al haber ascendido nos toca a nosotros jugar esta fase", recuerda el técnico, que no duda en comentar la motivación de sus futbolistas en una semana como esta. “En las primeras jornadas de liga se ha notado que los jugadores tienen en mente la Copa, nadie se quiere lesionar y todos están al pie del cañón”, dice para luego añadir que al fin y al cabo tanto jugadores como cuerpo técnico tiene ante sí un momento muy especial.

A nivel personal, Cano cuenta que para él, como técnico, también es una oportunidad única de vivir momentos irrepetibles. "Llevo muchos años en este mundo del fútbol y sería un premio conseguir algo así de grande, pero tenemos que ir paso a paso y conseguir que la eliminatoria llegue abierta a la vuelta", relata. En definitiva, lo que quieren es seguir los pasos de equipos como el Santa Amalia o el Hernán Cortés, que en ediciones anteriores ya tuvieron la oportunidad de medirse a Villarreal o Betis, aunque en condiciones diferentes. “Con la eliminatoria a doble partido tienes un mayor margen de error, y además das la oportunidad a los clubes de poder aumentar los ingresos por un partido así”, reflexiona Cano horas antes del crucial encuentro. Sobre el rival, el técnico cuenta que no tiene excesiva información al no haber podido ver vídeos suyos, pero sabe que son un equipo competitivo y por eso cree que se lo pondrán difícil a los suyos.

Mientras tanto, en el club continúan con los preparativos para el encuentro de este sábado, en el que se espera un gran ambiente y un lleno absoluto, tal y como cuenta el presidente de la entidad rojilla, José Morante. “Es un día especial no solo para Campanario, sino para toda la comarca de La Serena”, esgrime. Morante, además, agrega que están trabajando a contrarreloj para tenerlo todo a punto. Calculan una entrada de unos 1.200 aficionados en El Ejido y la presencia de medio centenar de aficionados del Yuncos. Todo, en un día en el que esta localidad de 4.500 habitantes disfrutará de lo lindo de la Copa del Rey. “Somos un club humilde, pero también un pueblo muy futbolero. Tenemos 400 socios y queremos que este partido sea una fiesta para toda la comarca”, remarca.

Se verá si la fiesta tiene o no final feliz, pero a buen seguro que Campanario entero se sentirá orgulloso de disfrutar de una cita como la de esta Copa del Rey.