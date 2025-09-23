Carlos González: «El vestuario del Cacereño es de buenas personas, y eso es muy importante»

De momento, ha sido de los jugadores más elogiados por su destacado inicio. ¿Se lo esperaba?

No. En realidad, estoy muy agradecido al cuerpo técnico y a la directiva que confió en mí. Yo trato siempre que, cuando el míster me ponga, aportar mi granito de arena.

Hizo historia con el primer gol del Cacereño en Primera Federación, logrado en Pontevedra. ¿Ello le motiva?

Claro. Quedar marcado en los libros de historia de un club siempre es bueno. Por suerte o por desgracia, no fueron tres puntos, sino uno, pero por esa parte del gol estoy contento.

¿Recuerda algún gol de manera especial en su carrera, aparte del de Pasarón?

Sí. El último fue el del ascenso a Primera Federación en Tarazona, en el minuto 93 (temporada 2022-2023). Fue un balón suelto que, gracias a Dios, pude empujarlo y ascender. Fue un barullo y quedó una pelota ahí que me tocó…

En Soria lamentaron mucho su marcha. Era un jugador muy querido allí. ¿Decidió venir al Cacereño por lo económico o por la categoría, o por las dos cosas?

No. Obviamente, para mí volver a Primera Federación es un paso adelante en mi carrera, es una categoría más, y qué mejor manera que volver a reivindicarse y demostrar que valgo para la categoría.

Carlos González, en la sede de 'el Periódico Extremadura' en Cáceres. / Jorge Valiente

¿Tiene ahora esa motivación extra para dar su mejor versión, como su primera etapa en el Numancia?

Sí, claro. Para mí cada temporada que empieza es una nueva oportunidad para volver a demostrar mi valía. Si sale como esa primera temporada, aunque no pudimos poner la guinda, mejor.

En Las Palmas llegó a debutar en Segunda con Pepe Mel, pero no hubo continuidad. ¿Qué ocurrió?

Fue en 2019, en mi último partido con la camiseta de Las Palmas. Se acabó la temporada y fiché por el Valencia.

¿Qué ocurrió para que no siguiera en Las Palmas?

Me ofrecieron renovar. Me quedaba un último año sub-23 y yo quería un año de filial, pero garantizado en el primer equipo, y me decían que sí, pero si cumplía una serie de partidos. Entonces decidimos separar los caminos.

El duelo ante el Tenerife, el 12 de octubre a las 21.00 horas en el Príncipe Felipe El Cacereño ya tiene horario para el partido de la séptima jornada, que se jugará, salvo nuevo contratiempo con el césped, en el Príncipe Felipe. Ese encuentro, en el que los verdes reciben al Tenerife, principal candidato al ascenso directo a Segunda División, se jugará el domingo 12 de octubre a las 21.00 horas.

Ha pasado por diferentes clubs en diferentes circunstancias ¿Qué etapas marcan más su carrera?

La salida de Valencia para mí fue un golpe de realidad porque no conseguí equipo y no me quise ir al extranjero y tuve que quedarme en el Tamaraceite. Que me saliese la oportunidad del Tarazona con Javi Moreno era como un paso atrás, pero para mí fueron dos hacia adelante porque fue una de las mejores temporadas de mi vida haciendo ese ascenso que fue tan histórico.

¿Hasta dónde puede llegar el Cacereño en esta liga?

Todo pasa primero por consolidar la permanencia porque esta categoría es muy dura. Cualquier equipo te puede plantar cara y hacer un partido muy complicado. Hay que conseguir la salvación lo antes posible, que obviamente va a costar.

¿Qué puede decir del vestuario que se ha encontrado?

Es un vestuario muy humilde, con gente muy cercana, muy familiar. Sobre todo, de buenas personas, que eso es muy importante para hacer llevadero el día a día.

¿Con quién se entiende mejor dentro y fuera del campo de su equipo?

Con todos, la verdad. Sí es verdad que me considero un pelotero y obviamente con Deco, sin hablar, me entiendo.

Ante el Mérida fue suplente por primera vez. ¿Se sorprendió?

Julio (Cobos) es así. No se casa con nadie. Si me toca salir de entrada con toda la ilusión del mundo y si no soy de la partida más de lo mismo: aportar mi granito de arena y trabajar para el equipo.

¿Cómo es la evolución de su técnico durante la semana? ¿Se puede intuir si se es titular o no?

Es algo peculiar que es la primera vez que me pasa que me cuesta descifrarlo. Esconde mucho el once y así estamos todos pendientes y trabajando para que cuente con nosotros en ese once.

¿Ni el sábado o el último día de entrenamiento siquiera?

Nada, nada.

¿Y eso es bueno o es malo para usted?

Bueno, te tiene pendiente hasta el día del partido y tienes las posibilidades del mundo estar al final del 1 al 11.

Carlos González, durante la entrevista. / Jorge Valiente

¿Qué tiene que decir sobre lo que se ha dicho siempre del jugador canario, técnicamente muy bueno, con mucho talento, pero frío o ‘vaguete’ y falto de carácter?

Lo que siempre se ha dicho: con balón muy bien y sin balón mal. En mi caso he estado más fuera que dentro de las islas. Me ha tocado trabajar sin balón porque con balón es con lo que uno nace y en estas categorías estás más sin balón que con balón. Pero sí, entiendo a la gente que opine eso. Yo siempre trato de poner mi juego al servicio del equipo y aportar también cuando no tienes la pelota. Estas categorías son como el barro del fútbol y a la vista está. Subiendo de categoría cuesta más recuperar el balón.

Fuera del fútbol, ¿qué es de Carlos González?

Soy una persona tranquila. Por las tardes estudiaré el máster en abogacía. Acabé la carrera de Derecho hace varios años. Esto es, soy fútbol y estudios.

¿Cuándo hizo sus estudios?

Fueron los cuatro años que firmé por Las Palmas. Esos años entrenaba por las mañanas y por la tarde, universidad.

¿A curso por año?

Sí, así fue. En mi casa, o aprobaba o no iba a entrenar. En ese momento me enfadaba, pero hoy en día se lo agradezco a mi familia.

¿Por qué no ha sido jugador de Primera División?

Probablemente por mi culpa. Cuando lo tenía más cerca a lo mejor le echaba la culpa a los demás. Sé que hace falta un poco de suerte y a mí me ha faltado, pero también que yo he podido dar más en algunos momentos. Cuando estás en un filial vives de jugadas y cuando salí de ahí me di cuenta que un jugador son números. Eso es lo que me propuse en Tarazona, lo conseguí y por eso me salió un equipo como el Numancia».

Test rápido con Carlos González ¿Un ídolo o referente futbolístico desde niño? Donde esté Leo Messi, que se quite todo lo demás. ¿El estadio más especial en el que ha jugado? El estadio de Gran Canaria, donde debuté con Las Palmas. ¿Una jugada o gol que recuerde con más cariño de su carrera? El gol que me dio el ascenso con el Tarazona, en el minuto 93. Fue un balón ahí suelto y gracias a Dios pude empujarlo. Fue un barullo de una falta que quedó un rechace y un balón muerto en el área que me tocó. ¿Un compañero de vestuario que le haya marcado especialmente? Por su personalidad y por cómo es como ser humano, Moustapha (Gning), con el que coincidí en Tarazona y Numancia. ¿Su comida favorita después de un partido? Yo hago algo mal y es que cuando termino un partido arraso con toda la comida mala que hay en casa. Pero vamos, me quedo con una hamburguesa. ¿Un lugar de Cáceres que ya haya descubierto y le haya encantado? Fui a una piscina natural que me mandaron mis compañeros, pero no recuerdo dónde. Me gustó mucho, fui con mi pareja y fue un día bastante agradable. ¿Un hobby fuera del fútbol que le ayuda a desconectar? Sobre todo pasar tiempo jugando a la Play porque me pongo a hablar con mis amigos y eso hace que se me pase el día bastante rápido. Los días libres también suelo ir al gimnasio. ¿Una canción que no falta en su playlist antes de los partidos? Ahora el que está de moda es Quevedo, de mi tierra. Lo suelo escuchar bastante. Eso y cumbia, porque mi pareja es argentina y la cumbia me gusta también. ¿Serie o película que recomendarías ahora mismo? La última que vi es ‘Dos tumbas’. ¿Una meta personal que le gustaría cumplir fuera del fútbol? En algún momento de mi vida tener un trabajo estable orientado al Derecho. ¿Va a ser buen abogado? Cuando me enfoco en algo me gusta ser el mejor.

Suscríbete para seguir leyendo