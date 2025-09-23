Dávila, Barroso, Vaquero, Martín y Acera, campeones de Extremadura

El Campeonato de Extremadura absoluto Trofeo Caja Rural de Extremadura y el de categoría benjamín se han disputado en las pistas de superficie rápida del Real Club de Tenis Cabezarrubia de Cáceres con Gastón Ramírez como juez árbitro del torneo.

En la categoría absoluta, los máximos favoritos al título, números uno y dos del ranking, se enfrentaron en la final, Sergio Dávila ganaba por un doble 6-2 en la semifinal a Álvaro Fernández Cáceres mientras que el dos de Extremadura, Jorge Aza se imponía 6-2 y 6-3 a Carlos Encinas.

La final era para Sergio Dávila, en un primer set muy disputado, 6-4 para él, que cerraba el partido con un 6-2 ante Jorge Aza.

Los benjamines

El campeonato en la categoría benjamín se disputaba a dos sets de 4 juegos y en caso de empate a sets un súper tie-break a 10 puntos.

Julio Barroso daba la sorpresa al vencer al número 1 de la categoría, Javier Acera en la primera semifinal, 4-1, 2-4 y 10-8 en el desempate, y por abajo del cuadro Antonio Nogales, 4 del ranking se metía en la final al vencer a Bruno Paredes también en un partido muy duro, 0-4, 4-0 y 10-7 en el súper.

La final se disputaba en la mañana del domingo con victoria para Julio Barroso por 4-0 y 4-2 en el marcador.

En la categoría femenina Paula Oliva se clasificaba a la final tras la retirada de Pilar Sánchez en la primera semifinal, mientras que en la segunda Helena Vaquero ganaba a Ana Marín 4-0 y 4-1.

Con esto llegaban a la final las dos primeras del ranking extremeño y Helena Vaquero se adjudicaba la final en dos sets.

Solo se disputó competición de dobles en categoría masculina, Alex Martín y Javier Acera ganaban a Miguel Labrador y Fernando Urbaneja en la final.

Acompañaron a Roberto Jiménez, presidente de la Federación Extremeña de Tenis, en la entrega de trofeos, Pilar Mirat, vocal de tenis y Domingo Caldera, gerente del Real Club de Tenis Cabezarrubia.