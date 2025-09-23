Extremadura brilla en el nacional máster de ciclismo

Nuevos éxitos del ciclismo regional en el contexto nacional. Fue en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, donde se desarrolló el Campeonato de España Máster de carretera, con las pruebas contrarreloj el viernes y las carreras en línea. Los representantes regionales lograron meterse en los podios. y firmaron resultados destacados.

En la la prueba contra el crono individual (CRI), el gran dominador fue Pedro José Sánchez Cidoncha (Tany Nature–Don Benito), que no solo se proclamó campeón de España en máster 40A, sino que además marcó el mejor tiempo absoluto de todas las categorías con un registro de 14:18. Con este triunfo, el corredor dombenitense suma ya ocho títulos nacionales de contrarreloj.

En la categoría máster 30B femenina, Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro de Trujillo) firmó una meritoria actuación, parando el crono en 19:21 y consiguiendo la tercera plaza, quitándose la espinita del pasado año, cuando no pudo disputar la CRI tras una caída en la prueba en línea donde fue subcampeona de España.

Cristina Barrado, del Francisco Pizarro de Trujillo, a la derecha. / Cedida

En línea

Las emociones continuaron con las pruebas en línea. En máster 30A, la alegría llegó de la mano de Daniel Sánchez Cidoncha (Tany Nature), que logró un brillante bronce al sprint, rozando la plata por escasos milímetros. José Antonio Sánchez (Kazajoz–Petrogold–Bikeocasión) consiguió una valiosa plata en máster 30B, confirmando de nuevo su presencia entre los mejores a nivel nacional, aunque sin poder revalidar el maillot rojigualdo. Además, David Garrido (Tany Nature) finalizó en la novena plaza en máster 30B.

José Antonio Sánchez, del Kazajov, a la izquierda, de azul. / Cedida

Daniel Sánchez Cidoncha,del Tany Nature (de verde), tercero. / Cedida

En la carrera máster 40A, Pedro Sánchez Cidoncha volvió a ser protagonista, entrando segundo en meta tras un ajustado sprint del pelotón que le otorgó la plata nacional, repitiendo así el resultado conseguido en 2024. El ciclista extremeño no para de conseguir éxitos.

En máster 50A, Víctor Mateos (EC Mérida) entró en el grupo principal, pero lejos de la lucha por las medallas, concluyendo en la vigesimosegunda posición.

Las chicas

En la prueba femenina, disputada a un ritmo altísimo con una media superior a los 41 kilómetros hora, Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro) se quedó a las puertas del podio, finalizando cuarta en máster 30B, a 2 minutos y 51 segundos de la tercera clasificada. Por su parte, Marina Preciado (Kazajoz–Petrogold–Bikeocasión) concluyó en la octava posición en máster 40A.

La Federación Extremeña de Ciclismo ha felicitado a “todos” los deportistas de la comunidad por los resultados obtenidos en este Campeonato de España Máster, “donde una vez más los extremeños han demostrado su gran nivel competitivo y capacidad de lucha en las pruebas nacionales”.