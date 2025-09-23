El Extremadura Pebetero pone el punto y final a una temporada “extraordinaria”

El Extremadura Pebetero, equipo ciclista élite y sub-23, da por cerrada la temporada 2025, la de su 25 aniversario, con el balance de "extraordinario". La última prueba ha sido la Vuelta a Salamanca, donde José María Martín acabó sexto de la general, logrando un segundo puesto en una etapa, y Paco Fernández decimosexto. En la clasificación por equipos la escuadra extremeña ha sido cuarta.

El Extremadura Pebetero ha sido competitivo desde el primer día que empezó esta temporada en la Vuelta al Guadalentín la primera semana de febrero hasta el último en la Vuelta a Salamanca. Han sido 8 meses muy intensos con 14 vueltas corridas, las 11 pruebas de la Copa España y un indeterminado número de clásicas nacionales, todo ello con una plantilla de 14 corredores, de los cuales solo han llegado a final de temporada 9. El resto se quedaron por el camino colgando la bicicleta sin terminar la campaña. “Todo ello le da un valor extraordinario a lo conseguido en esta inolvidable temporada 2025”, dice el club en una nota.

El equipo “siempre ha sido ambicioso y ha dejado su mejor imagen donde ha competido”, consiguiendo victorias de mucho valor. Ha ganado las vueltas a Zamora, Ávila, Castilla la Mancha y Tenerife, además del Campeonato de España Élite, la Copa de España Élite, el Circuito Guadiana (Copa España) o etapas en las vueltas a Guadalentín, Extremadura, Navarra, Madrid, Castilla y León, Zamora (dos), Castilla la Mancha y Tenerife. Todo ello sin contar los innumerables podium conseguidos.

Por su parte, José María Martín termina como número uno indiscutible del Ranking de la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo), tanto en puntos como en victorias. “Un corredor que ha estado y rendido por encima de sus rivales”.

Adrián Benito se ha consolidado como un referente en el pelotón nacional consiguiendo ganar las vueltas a Zamora y Castilla la Mancha y hacer podium en la Vuelta a Guadalentín (segundo) y en Vuelta a Madrid (tercero), además de ganar etapas en Extremadura, Madrid y Zamora, lo que también le ha valido para debutar con la selección española sub-23 en importantes citas internacionales.

“Estos triunfos solo han sido posibles desde el enorme trabajo y dedicación realizado por todos los componentes de una plantilla dedicada íntegramente al bien común del equipo”, concluye la nota del Extremadura Pebetero.