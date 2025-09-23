Almendralejo
La felicidad de Jesús, pura pasión por el Extremadura
El joven invidente de Santa Marta de los Barros fue invitado a seguir el último duelo en el estadio Francisco de la Hera
Hay historias más allá del fútbol que merecen ser contadas por todas las cosas que nos demuestran. Jesús Arrabal, un chaval invidente natural de Santa Marta de los Barros, ama el fútbol por encima de todas las cosas. El pasado verano, cuando el Extremadura fue a jugar un amistoso a Santa Marta, el club le prometió invitarle a seguir un partido en directo del equipo en el Francisco de la Hera. Jesús, emocionado, eligió el Extremadura-Yeclano. Y se lo pasó en grande.
El joven pudo entrar por el mismo lugar por dónde salen los jugadores al campo, pisó la hierba, avanzó al centro del campo y, antes de empezar el encuentro y para saber bien todo lo que ocurría, decidió subirse a la cabina de radios para seguir el partido con el ambiente propio del fútbol. Alonso Mariñas y Lorenzo González lo acogieron en la zona de Radiogolex y Jesús vibró como nunca. «Ha sido una experiencia maravillosa y espero venir más veces», comentaba tras el encuentro.
El Extremadura ganó y se alzó con un liderato que no esperaba a las primeras de cambio. La misma ilusión con la que Jesús vivió ese partido es la que tiene a día de hoy el aficionado azulgrana con su plantilla, que no sólo ganó, sino que hizo un fútbol de muchísimo nivel.
El Extremadura vuelve este miércoles a los entrenamientos pensando en el partido del domingo en Águilas, que será a las 18.30 horas.
