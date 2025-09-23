Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport Extremadura se reencuentra con la victoria en Gran Canaria
Dos goles en la primera parte ante el Juan Grande devuelven la confianza al equipo pacense tras la dura derrota en Granada
El Sport Extremadura ha recuperado la sonrisa tras su paso por Gran Canaria. El conjunto pacense se impuso al CD Juan Grande por 0-2 y dejó atrás las malas sensaciones de la goleada encajada en Granada. El triunfo, cimentado en una primera parte muy seria, permite a las verdinegras situarse en la quinta plaza de la clasificación después de tres jornadas.
El encuentro arrancó con un Sport reconocible, más sólido que el que cayó frente al filial nazarí, y con la clara intención de encarrilar el partido desde el inicio. En el minuto 19 llegó la recompensa gracias a Valeria Tena, que estrenó su cuenta goleadora con la camiseta pacense y adelantó a las de Juan Carlos Antúnez en el marcador.
La ventaja se ampliaría apenas diez minutos después. Carmen Pérez, muy activa en ataque, batió a la guardameta local para poner el 0-2 con el que el partido quedaría prácticamente decidido.
En la segunda mitad, el Sport Extremadura supo manejar la renta con solvencia, sin conceder ocasiones claras a las canarias y manteniendo su portería a cero. Los tantos de Tena y Carmen Pérez bastaron para sumar la segunda victoria del curso y recuperar la confianza perdida en Granada.
El próximo domingo, a las 12.00, las pacenses volverán a El Vivero después de dos jornadas consecutivas a domicilio. Allí les espera el Córdoba en un duelo directo por la zona alta de la tabla.
