El Triatlón Ciudad de Plasencia lo ganan Adrián Álvaro y Ester Rodríguez

Plasencia ha vuelto a vibrar con la decimosexta edición de su triatlón, una prueba en la que se impusieron, en la distancia olímpica (la más exigente del programa) Adrián Álvaro y Ester Rodríguez y que congregó a decenas de deportistas y aficionados en el Parque del Cachón.

Álvaro marcó el ritmo desde la natación y supo mantener su ventaja durante los segmentos de ciclismo y carrera a pie, cruzando la línea de meta en primera posición con autoridad. Por su parte, Rodríguez realizó una remontada espectacular en la bicicleta que completó con un sólido sector de carrera, asegurándose así la victoria final.

Les acompañaron en el pódium el canario Saúl Escarabajal y el madrileño Daniel Gamón, en categoría masculina, y Celia González y Luisa Gámez en la femenina.

Distancia sprint

Además de la prueba olímpica, la jornada contó con la modalidad sprint, que permitió la participación de deportistas de diferentes niveles, desde triatletas federados hasta aficionados mayores de 16 años, contribuyendo al ambiente inclusivo y festivo que caracteriza a esta competición.

Podio femenino de la prueba sprint. / Cedida

El pódim de esta prueba de promoción estuvo llena de juventud, siendo los deportistas de la categoría juvenil los que se hicieron con las primeras plazas. Ignacio Criado, Daniel Castro y Álvaro Guerrero, por ese orden de primero a tercero en categoría masculina, y María Romero, Miriam Zafra y Paula Burgos, en categoría femenina.

El Triatlón Ciudad de Plasencia no solo fue una demostración de esfuerzo y superación deportiva, sino también una fiesta de convivencia ciudadana en la que vecinos, familiares y visitantes animaron sin descanso a los participantes en cada rincón del recorrido.

La organización, a cargo de la Escuela Triatlón Plasencia y la Federación Extremeña de Triatlón y con el patrocinio del Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación de Cáceres, destacó el alto nivel competitivo de la prueba y agradeció la implicación de voluntarios y cuerpos de seguridad, fundamentales para garantizar el éxito del evento. Además, contó con la colaboración de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.