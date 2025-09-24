Baloncesto
La clasificación del Cáceres para los dieciseisavos de la Copa España, en el filo
El conjunto de Jacinto Carbajal estará muy probablemente en los dieciseisavos de final ante un Primera FEBsi gana el sábado en Getafe, pero quedará eliminado si es derrotado
En el puesto 15 de 28 participantes en la fase de grupos, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad está justo al filo de pasar a la de cruces en la segunda edición de la Copa España. Se lo jugará el todo por el todo el próximo sábado en la pista del Getafe: son justamente los 15 mejores lo que accederán a la siguiente ronda. Si los de Jacinto Carbajal vencen en la cancha de un recién ascendido a Segunda FEB como el Getafe muy probablemente seguirán adelante; si no, serán eliminados con toda seguridad.
Es la naturaleza de una competición particular, en la que se mezcla su carácter oficial con el hecho de que todavía sea pretemporada. La reforma en su formato estableció que de inicio no se mezclarían los equipos de Segunda FEB con los de Primera FEB porque estos últimos se quejaron hace un año de la tremenda diferencia de potencial que se observó entre unos y otros en muchos partidos. Así es que la solución se estableció en poner una criba entre los dos de inferior categoría, que jugarían distribuidos en siete grupos de cuatro, pero con una clasificación común que decidiese el pase a una fase de grupos en la que ya estarían los clubs de la antigua LEB Oro.
El decimoquinto pasajero
En principio pasarían los 14 primeros de esa tabla única, pero se amplió el número a 15 porque en la Primera FEB ya no habría 18 equipos esperándoles, sino 17 al permanecer por motivos administrativos el Granada en la Liga Endesa y renunciar el Betis a continuar en competición.
El colapso es monumental en la clasificación. Como otros once equipos, del noveno al vigésimo, el Cáceres suma una victoria (ante el Spanish Basketball Academy) y una derrota (la del pasado domingo ante el Toledo), y es el ‘average’ general el que le sitúa por ahora decimoquinto. En teoría, un triunfo que no fuese muy apurado en cuanto a diferencia de puntos en Getafe le permitiría jugar los dieciseisavos de final a partido único contra un rival de Primera FEB, lo que sería un buen aliciente. Sin embargo, caer es estar eliminado.
«Queda todavía otro partido y no está todo perdido. Nos gusta ganar y pelear por avanzar ronda. El objetivo está aún ahí. Nos podemos clasificar con dos victorias», indicó Carbajal el domingo, matizando siempre que «esto es pretemporada». El técnico deseó que sus jugadores estén ante el Getafe «mejor que ante el Toledo» y así «tengamos confianza para ese arranque de liga el 4 de octubre». Ese partido ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, en Sarrigurren (Navarra), sí que está realmente marcado en rojo, aunque por el camino se quiere llegar con el aval de haber pasado ronda en la Copa España. Ascendido hace unos meses, el estreno oficial del conjunto norteño no está resultando nada brillante: sendas derrotas ante el Logrobasket (68-89) y el Biele (58-86).
El crecimiento
Carbajal lamentó que al Cáceres le hubiese «costado mucho entrar en juego» y que no hubiese sabido solucionar los problemas que le planteó su oponente. «Nos han buscado las cosquillas», resumió gráficamente. «Tenemos mucho margen de mejora de crecimiento», añadió, reclamando «estar más sólidos en esos días en los que no llevas el marcador tan de cara o que las sensaciones no son tan buenas o que los tiros no entran. Pero prefiero corregir ganando que perdiendo».
