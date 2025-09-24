Defensa fija y ataque en pruebas en el Cacereño

Cuatro jornadas de Primera Federación se han disputado, cuatro partidos en los que el Cacereño ha mostrado un bloque reconocible en defensa (quizás obligado por las lesiones), una sala de máquinas en constante ajuste y un ataque en el que las rotaciones parecen buscar frescura y alternativas. La fotografía que dejan estos primeros partidos muestra un equipo aún en construcción -con «mucho margen de mejora», como se empeña en recordar el técnico Julio Cobos- y con trabajo tanto en defensa (no ha logrado dejar aún su portería a cero) como en ataque, aunque en su última cita, el derbi ante el Mérida (2-1), sí aprovechó mejor las ocasiones que tuvo.

El primer gran patrón está bajo palos. No hay debate: Diego Nieves es el dueño de la portería y lo ha jugado todo. En la retaguardia espera Iván Martínez. «Tenemos dos grandes porteros», apuntaba hace unas semanas Cobos. Esa misma estabilidad se traslada a la línea defensiva, invariable en las cuatro jornadas disputas. Emi en el lateral derecho, los centrales Martínez y Adri Crespo, y Joserra en la izquierda han repetido titularidad en los cuatro encuentros. Las lesiones de Javi Barrio (aún no ha debutado en liga) y Sanvi (apenas ha jugado unos minutos) han obligado al preparador a no hacer rotaciones. Atrás, además de la aparición de Sanvi en la recta final del derbi (entró en el minuto 87), solo ha habido un cambio, la entrada de Osama (por Ajenjo) en el duelo ante el Pontevedra.

Movimientos en la medular

La diferencia llega en el mediocampo. Aquí, Julio Cobos ha buscado fórmulas. Deco ha sido el eje sobre el que giran los cambios: titular en todos los partidos, siempre acompañado por distintas parejas. Primero con Ajenjo, luego con Rementería, más tarde con Raúl Sanchís, y otra vez con Ajenjo. Una rotación que muestra la búsqueda de la mejor sociedad en la medular, entre músculo, equilibrio y creatividad.

En las bandas, las decisiones parecen responder a momentos de forma y perfiles de rival. En la derecha se han visto tres nombres distintos en cuatro jornadas: Iván Fernández, Raúl Sanchís y Sanchidrián, este último asentado en las dos últimas citas. En la izquierda, el protagonismo ha estado dividido entre Berlanga (jornadas 1 y 2) e Iván Fernández (3 y 4), lo que refuerza la idea de que hay competencia y opciones abiertas en el costado.

La media punta también ha tenido sus movimientos. Carlos Gonzálezfue indiscutible en las tres primeras jornadas, pero en la cuarta cedió su lugar a Berlanga, que pasó de la banda al centro. La posición parece destinada a ser un foco de rotación, con perfiles distintos según lo que requiera cada partido.

Ataque al 50 por ciento

Arriba, el reparto ha sido exacto: Diego Gómez titular en la primera y tercera jornadas, César Gómez en la segunda y cuarta. Un patrón que refleja la voluntad de dar minutos y confianza a ambos delanteros, sin decantarse todavía por un fijo en la punta del ataque. Una constante, por otro lado, en la trayectoria de Cobos en el CPC.

FOTOGALERÍA | Ambiente en el Francisco de la Hera ante el Cacereño-Mérida /

Además del portero Iván Martínez y el central Javi Barrio, hay otro jugador que no ha debutado aún, Rubén Valdera, última incorporación del decano extremeño junto a Diego Guti, que jugó 6 minutos en el encuentro en Getxo.

De momento, el Cacereño sigue buscando fórmulas que le permitan ser más sólido para alcanzar cuanto antes el objetivo de la permanencia. Próxima parada, el sábado en Barakaldo.

Por otro lado, el Cacereño ha informado que el próximo martes 30 de septiembre Marchena será intervenido en Sevilla de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.