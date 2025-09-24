La Junta equiparará las ayudas deportivas en los dos géneros

La Junta de Extremadura garantizará que las entidades deportivas femeninas que compiten en las mismas categorías que las masculinas reciban igual cuantía de patrocinio. Así lo defendió el director general de Jóvenes y Deportes, Santi Amaro, durante su intervención en la gala de los XI Premios Internacionales Patrocina un Deportista, celebrada este martes en Madrid.

En su intervención, Amaro subrayó que la igualdad «es una prioridad en las políticas deportivas» del Ejecutivo autonómico y destacó los avances logrados en la corrección de la brecha de género en el deporte de élite.

«Pasos importantes»

«Extremadura está dando pasos importantes para construir un escenario más justo en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades», apuntó.

El responsable de Jóvenes y Deportes recordó además el «esfuerzo económico» realizado a través del programa Podium, dotado este año con 500.000 euros, entre cuyas novedades, se contemplan mejoras específicas para mujeres en situación de gestación o mujeres y hombres que hayan sufrido una lesión, para que puedan seguir percibiendo el 50 por ciento de la ayuda durante ese periodo, informa la Junta en nota de prensa.

Asimismo, Amaro defendió las inversiones destinadas a la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, al considerarlas una palanca fundamental para impulsar el deporte base. «Son el germen del futuro de nuestros deportistas», afirmó.

Durante la gala, organizada por la iniciativa Patrocina un Deportista, el director general entregó el galardón Patrocina un Deportista Internacional a las Federaciones de Fútbol de España, Portugal y Marruecos, en reconocimiento a la colaboración y el intercambio deportivo entre países.