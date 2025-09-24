Pablo Cardona, jugador emeritense de pádel: «Soy muy afortunado de dedicarme a esto, si no fuera feliz sería un egoísta»

Lo primero que llama la atención en Pablo Cardona (Mérida, 3 de noviembre de 2004) es su voz. Mejor dicho, su vozarrón. De no ser jugador de pádel podría ser actor de cine, doblador o un periodista radiofónico de los que marcarían época. Pero desde pequeñito optó por el deporte y concretamente por ser jugador de pádel y, visto lo visto, no fue mala la decisión. Está explotando entre los mejores a sus cortos 21 años gracias a una llamada prodigiosa de un mito como Paquito Navarro, quien vio en el emeritense algo especial en la pista. La subida en el ranking fue espectacular y de ahí a la fama, como se dice.

Ya asentado en la parte alta Cardona jugó al lado de Leo Augsburger formando una de las parejas más temidas del circuito. Dos bombarderos apodados como la Carburger que fueron capaces de ganar a la pareja uno, dos y tres: «Esta pareja es mi pesadilla diaria. Siempre que veo el sorteo, cuando veo sus nombres y puede ser que nos tengamos que enfrentar es una matanza diaria para mi cabeza», dijo en su día Arturo Coello. Pero una llamada lo cambió todo y Pablo y Leo se separaron.

El pádel moderno es así, impaciente, resultadista y ya nadie se casa con nadie para siempre, son simples noviazgos cortitos y a otra cosa mariposa. Es la nueva moda y nadie escapa a ella salvo las parejas uno y dos, que parecen más sólidas.

De todo ello habló Pablo Cardona a Sport, del grupo Prensa Ibérica, en una entrevista en Madrid con motivo de la presentación de la nueva colección Pro de Bullpadel, donde ha entrado a formar parte por primera vez creando junto a la marca una pala personalizada.

¿Cómo está viviendo esta explosión que le ha llevado a estar entre los mejores?

Con total naturalidad, desde muy pequeño he querido siempre estar aquí y mi vida no ha cambiado nada. Sigo haciendo lo mismo, sigo entrenando igual, sigo yendo a los torneos con la misma ilusión, me sigo enfadando cuando pierdo y me alegro igual que antes de las victorias sean más o menos importantes. Sigo dando pasitos en mi camino así que feliz de la explosión y con ganas de que sea aún más grande.

¿Qué día se fue a dormir y pensó, ‘lo he conseguido’?

Es que no tengo nunca esta sensación de haber conseguido nada. Todavía no estoy cerca ni mucho menos de donde quiero estar. No estoy conforme con lo que he hecho. Yo creo que esta sensación no la va a tener nadie porque todo el mundo quiere más. Cuando eres número uno quieres ser más años número uno, cuando haces un buen torneo quieres hacer el siguiente mejor, así que es una sensación que no sé si voy a tener alguna vez.

¿Qué le da más pena dejar cuando llega a jugador profesional?

Cuando te va bien no tienes que dejar nada, es mucho más fácil compaginarlo todo, el esfuerzo realmente se hace cuando estás empezando, cuando dejas tu casa, te vienes a Madrid, viajas por todo el mundo sin saber si vas a funcionar o no y haciendo un esfuerzo grande. Ahí sí que te da pena dejar a tus amigos, dejar a tu familia y sobre todo muchos momentos importantes que te pierdes por estar fuera.

La mayoría de cosas que le están pasando ahora son buenas. ¿Es feliz?

Por supuesto. Soy muy afortunado de dedicarme a lo que quiero, encima tener éxitos, así que si no fuera feliz sería un egoísta.

¿A qué nivel en su vida pone a Paquito Navarro, el primer jugador top que apostó por usted?

Paquito Navarro, aunque me cueste decirlo (risas), me ha cambiado la vida. La llamada que recibí suya el año pasado significó una subida en el ranking increíble, supuso que la gente me conociese y hablase de mí así que me ha cambiado la vida por completo y siempre se lo voy a tener que agradecer.

¿Y a qué nivel pondría a Leo Augsburger?

Con Leo creo que he vivido mis mejores victorias y me ha asentado un poco más en la élite del pádel mundial. He mejorado mucho otras cosas que antes no hacía y he vivido un poco la locura de jugar con un jugador joven y con unas características similares a las mías y que sea todo como muy loco jugado dentro de la pista. Así que tanto Paquito como Leo han sido y son dos personas importantes en mi carrera.

¿Cómo fue la separación con Augsburger? Mucha gente no la entendió.

Fue decisión de Leo. Él habló con Martín di Nenno, su compañero actual, e íbamos de viaje a un evento en San Sebastián los dos en coche y allí me dijo que había decidido jugar con Martín y poco más. No hay mucha más explicación que dar. Esto los jugadores lo vivimos con mucha naturalidad. Yo lo entendí, lo respeto y con Leo tengo una relación increíble a día de hoy.

¿No se enfadó? ¿Qué le dijo?

No me enfadé. Le dije que lo entendía. Él hizo las cosas bien, me lo dijo a la cara, me lo dijo desde un primer momento, no me ocultó nada. De echo íbamos a jugar incluso en Tarragona, que era el último torneo (antes del parón del verano), para tener margen por si quería buscar compañero, así que cuando se hacen las cosas bien no hay ningún tipo de problema y la relación sigue intacta.

Sin embargo lo estaban ‘petando’, eran una pareja con muchos fans y muy temida en el circuito.

Sí, al final creamos una entidad propia, mucha gente se había reflejado en nosotros como los ‘matagigantes’ que ganamos a las tres primeras parejas pero eso son gajes del oficio y son más cosas del espectador. Nosotros no le podemos dar tanta importancia a eso.

¿Cómo vive los torneos con Tello?

Nos costó arrancar, en Tarragona lo hicimos realmente mal pero en Madrid, a pesar de haber perdido en octavos, creo que hicimos un buen partido contra una pareja muy dura. Los partidos se definen por detalles cuando el nivel es tan alto. Los inicios hay veces que son complicados. Tello es un jugador muy bueno y nos habíamos marcado el objetivo de hacer cuartos de final en casi todos los torneos y de ahí para arriba.

¿Su objetivo particular?

Al principio mi objetivo era entrar en el Master Final. Sigo con la misma idea en la cabeza.

Juega en Dusseldorf junto a Tello, en Rotterdam al lado de Javi Garrido y tras un nuevo baile de parejas a partir de Milán lo hará al lado de Gonza Alfonso, quien será su nueva pareja.

Pensé en Gonza Alfonso porque jugué con él el año pasado en la PPL (Pro Padel Legue) en Estados Unidos y me sentí muy cómodo con él y creo que voy a ser muy competitivo otra vez para pelear en estar de vuelta entre las ocho primeras parejas y siento que puedo ganarle a cualquiera con él al lado.

¿Cómo se visualiza dentro de cinco o diez años?

Dentro de cinco o diez años mi objetivo es ser número uno del mundo. Siempre lo ha sido y en cinco o diez años ojalá lo sea, igualmente esté peleando por ello y sea mi mejor versión de lo que siempre he querido buscar.