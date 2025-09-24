Carreras de fondo
El placentino Juan Manuel Montes, segundo en su debut en el ultramaratón de 65 kilómetros
El deportista extremeño completó el recorrido entre Madrid y Segovia en 5:32:03
El triatleta placentino Juan Manuel Montes logró un impresionante segundo puesto en la carrera Madrid-Segovia de 65 kilómetros. La prueba, que contó con la participación de cerca de 1.200 corredores, partió desde la capital y recorrió un exigente trazado por el campo, pasando por Tres Cantos, Colmenar el Viejo, Manzanares el Real, Matalpino, Cercedilla, el puerto de Fuenfría y finalmente Segovia.
Conocido por mantener el récord en la modalidad de maratón (42 kilómetros) de esta carrera, Montes decidió este año enfrentarse al desafío de la ultra maratón de 65, compitiendo junto a corredores profesionales con puntos UMTB.
El extremeño se mantuvo en cabeza junto a otros dos corredores durante gran parte del recorrido, finalizando con un tiempo de 5 horas, 32 minutos y 3 segundos, a un ritmo de 5:09 por kilómetro. El ganador, Daniel Redondo, lo superó por solo dos minutos, con un tiempo de 5 horas y 30 minutos.
Desgaste
Montes reconoció que la segunda parte de la carrera «fue especialmente dura» debido a su falta de experiencia en larga distancia y al terreno irregular y exigente. Sin embargo, destacó que sus «casi cinco meses de preparación física y mental fueron clave» para mantenerse fuerte en los momentos más difíciles, típicos de estas pruebas.
Tras este resultado, planea tomarse un descanso para definir nuevos objetivos y regresar a la competición en carreras de canicross, una disciplina que disfruta especialmente.
