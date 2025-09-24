La Ultrartesanos celebra su edición número 17 este sábado

El Ultrartesanos, la fiesta de las carreras por montaña del oeste Español que se disputa en Torrejoncillo por decimoséptima vez, vuelve este sábado con muchos alicientes para participantes y espectadores. Como en años anteriores, la organización ofrece cuatro pruebas para que todos los amantes de la naturaleza puedan disfrutar de la Sierra de Arco, donde transcurren todas las actividades.

Por un lado, la referencia, el Artetrail, de 35,7 kilómetros entre patrimonio histórico, como el Castillo de Marmionda (actualmente en obras de remodelación), la Villa de Arco o el Monasterio del Palancar, y sus pasos naturales míticos como el Pico de la Silleta o la Cuchilla del Sabio, el mayor desafío de los participantes. Este año, la prueba es además Campeonato de Extremadura de larga distancia Fexme.

Los favoritos en esta prueba son Miguel Madruga, que ya atesora varias tinajas de ganador de ediciones anteriores, y María Soledad Rodríguez, ganadora de la edición anterior.

Cartel de la decimoséptima edición de la Ultrartesanos. / Cedida

La prueba Trail, la más demandada (cuenta con más de un centenar de inscritos), ha visto recortado su kilometraje a 22,6, pasando por el Monte Público Berrocal o la Silleta. Será puntuable para el Trofeo Diputación de Cáceres de Carreras por Montaña Fexme.

El Cross, la prueba más sencilla por sus 8 kilómetros, atrae a ese público que se está iniciando en la modalidad.

Cartel del concurso fotográfico. / Cedida

Y por último, la ruta senderista, con partida desde Navas Altas con paso por el Palancar, de 19 kilómetros y que año a año engancha a más senderistas por la espectacularidad de la zona y que este año agotó dorsales con semanas de antelación.

Pero la organización no piensa solo en los corredores, sino en acompañantes y espectadores que quieran disfrutar de un día diferente y por ese motivo también ha preparado el Peque trail, la prueba que da cabida a los pequeños a partir de las 12.30 horas con un recorrido adaptado a su edad, el concurso de fotografía y una ruta de la tapa por cinco establecimientos de la localidad.