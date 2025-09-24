Carreras por montaña
La Ultrartesanos celebra su edición número 17 este sábado
Torrejoncillo se prepara para acoger a decenas de deportistas y acompañantes
El Ultrartesanos, la fiesta de las carreras por montaña del oeste Español que se disputa en Torrejoncillo por decimoséptima vez, vuelve este sábado con muchos alicientes para participantes y espectadores. Como en años anteriores, la organización ofrece cuatro pruebas para que todos los amantes de la naturaleza puedan disfrutar de la Sierra de Arco, donde transcurren todas las actividades.
Por un lado, la referencia, el Artetrail, de 35,7 kilómetros entre patrimonio histórico, como el Castillo de Marmionda (actualmente en obras de remodelación), la Villa de Arco o el Monasterio del Palancar, y sus pasos naturales míticos como el Pico de la Silleta o la Cuchilla del Sabio, el mayor desafío de los participantes. Este año, la prueba es además Campeonato de Extremadura de larga distancia Fexme.
Los favoritos en esta prueba son Miguel Madruga, que ya atesora varias tinajas de ganador de ediciones anteriores, y María Soledad Rodríguez, ganadora de la edición anterior.
La prueba Trail, la más demandada (cuenta con más de un centenar de inscritos), ha visto recortado su kilometraje a 22,6, pasando por el Monte Público Berrocal o la Silleta. Será puntuable para el Trofeo Diputación de Cáceres de Carreras por Montaña Fexme.
El Cross, la prueba más sencilla por sus 8 kilómetros, atrae a ese público que se está iniciando en la modalidad.
Y por último, la ruta senderista, con partida desde Navas Altas con paso por el Palancar, de 19 kilómetros y que año a año engancha a más senderistas por la espectacularidad de la zona y que este año agotó dorsales con semanas de antelación.
Pero la organización no piensa solo en los corredores, sino en acompañantes y espectadores que quieran disfrutar de un día diferente y por ese motivo también ha preparado el Peque trail, la prueba que da cabida a los pequeños a partir de las 12.30 horas con un recorrido adaptado a su edad, el concurso de fotografía y una ruta de la tapa por cinco establecimientos de la localidad.
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La jueza decreta prisión provisional para uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres y deja en libertad con cargos a los otros cuatro
- Peregrinaje cacereño al Príncipe Felipe
- Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz