El ‘chalet de los Málaga’ como kilómetro 0 de dos fichajes del Cáceres

Ir al salón de actos de la oficina central de Cajalmendralejo en Cáceres, ubicada en el popularmente conocido como ‘chalet de los Málaga’, siempre es bien. Allí convocó este jueves el Cáceres Patrimonio la presentación de dos de sus caras nuevas, Albert Lafuente y Luis García.

En fin, la de Lafuente no es exactamente nueva. Ya estuvo en el club hace tres temporadas, una llena de dificultades en la que se alcanzó la permanencia por los pelos. «Tengo la misma o más ilusión todavía que en la primera etapa», comentó el base. Sí dijo que es diferente «en todos los sentidos, con más experiencia, con más años, que tiene que ser positiva», comentó.

A su favor está que sabe «lo que es jugar en el Multiusos y cómo lo vive esta ciudad y el aficionado». «Creo que el Cáceres puede estar en una liga superior, pero esto es paso a paso, un largo proceso en el que hay que ir quemando etapas. Estoy ilusionado de estar aquí, apasionado por el reto y ojalá todo vaya bien», explicó.

Viene de jugar muchos minutos y de hacer buenos números en otro equipo de Segunda FEB como el Archena. «En este tiempo me he asentado más en la posición de base, de director de juego, sin quitar mis virtudes de poder anotar. Voy a hacer lo que me pide me pide Jacinto [Carbajal, el entrenador] para intentar ayudar al equipo para ganar», apuntó. El próximo reto es este sábado en la pista del Getafe para intentar amarrar un puesto en los dieciseisavos de la Copa España.

Luis García

Menos ubicado tiene el seguidor medio a Luis García, que llega desde el Tarragona y que puede presumir de ser campeón de Europa sub-18 y del mundo sub-19 con España. Entonces era más un ‘4’ abierto y ahora está tendiendo a ser un ‘5’.

«Tengo 21 años ya. Al final voy cogiendo kilos, me voy haciendo más hombre, y ahora mismo estoy tomando un rol más interior. He trabajado mi físico sin perder explosividad y esa velocidad que podía tener cuando pesaba menos. Puedo aguantar mejor los contactos y entrar más fuerte al rebote», contó. Tras apuntarse a la ‘doctrina Lafuente’ de adaptarse a lo que le pida Carbajal, mencionó su relación con José María Panadero -exjugador y su actual agente- para llegar a Cáceres. «Nada más decirme que había esta posibilidad me pareció una gran idea. Estuvimos hablando de que era un sitio ideal para intentar dar un slato de nivel», desveló.