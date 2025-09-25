Baloncesto. Segunda FEB
El ‘chalet de los Málaga’ como kilómetro 0 de dos fichajes del Cáceres
El club extremeño presentó al base Albert Lafuente y al pívot Luis García
Aunque llegan en distintos momentos de sus carreras, ambos se mostraron muy abiertos a adaptarse al rol que les pidiese el entrenador
Ir al salón de actos de la oficina central de Cajalmendralejo en Cáceres, ubicada en el popularmente conocido como ‘chalet de los Málaga’, siempre es bien. Allí convocó este jueves el Cáceres Patrimonio la presentación de dos de sus caras nuevas, Albert Lafuente y Luis García.
En fin, la de Lafuente no es exactamente nueva. Ya estuvo en el club hace tres temporadas, una llena de dificultades en la que se alcanzó la permanencia por los pelos. «Tengo la misma o más ilusión todavía que en la primera etapa», comentó el base. Sí dijo que es diferente «en todos los sentidos, con más experiencia, con más años, que tiene que ser positiva», comentó.
A su favor está que sabe «lo que es jugar en el Multiusos y cómo lo vive esta ciudad y el aficionado». «Creo que el Cáceres puede estar en una liga superior, pero esto es paso a paso, un largo proceso en el que hay que ir quemando etapas. Estoy ilusionado de estar aquí, apasionado por el reto y ojalá todo vaya bien», explicó.
Viene de jugar muchos minutos y de hacer buenos números en otro equipo de Segunda FEB como el Archena. «En este tiempo me he asentado más en la posición de base, de director de juego, sin quitar mis virtudes de poder anotar. Voy a hacer lo que me pide me pide Jacinto [Carbajal, el entrenador] para intentar ayudar al equipo para ganar», apuntó. El próximo reto es este sábado en la pista del Getafe para intentar amarrar un puesto en los dieciseisavos de la Copa España.
Luis García
Menos ubicado tiene el seguidor medio a Luis García, que llega desde el Tarragona y que puede presumir de ser campeón de Europa sub-18 y del mundo sub-19 con España. Entonces era más un ‘4’ abierto y ahora está tendiendo a ser un ‘5’.
«Tengo 21 años ya. Al final voy cogiendo kilos, me voy haciendo más hombre, y ahora mismo estoy tomando un rol más interior. He trabajado mi físico sin perder explosividad y esa velocidad que podía tener cuando pesaba menos. Puedo aguantar mejor los contactos y entrar más fuerte al rebote», contó. Tras apuntarse a la ‘doctrina Lafuente’ de adaptarse a lo que le pida Carbajal, mencionó su relación con José María Panadero -exjugador y su actual agente- para llegar a Cáceres. «Nada más decirme que había esta posibilidad me pareció una gran idea. Estuvimos hablando de que era un sitio ideal para intentar dar un slato de nivel», desveló.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
- Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga