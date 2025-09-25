La Diputación de Cáceres subvenciona con 200.000 euros un nuevo fondo en el estadio del Cacereño

La Diputación Provincial de Cáceres aprobó por unanimidad este jueves una modificación presupuestaria de cara al próximo ejercicio gracias a la cual se otorgarán 200.000 euros al Club Polideportivo Cacereño con el objetivo de que construya una nueva grada en el estadio Príncipe Felipe. Se denominará efectivamente "Grada Diputación" y, como adelantó este diario hace unos meses, estará ubicada en uno de los fondos, hasta ahora con escaso uso.

Miguel Ángel Morales, presidente de la diputación cacereña, avanzó algunos detalles de un convencio que se firmará próximamente. El CPC ambiciona aumentar el aforo del recinto desde su ascenso a Primera Federación, cuando el número de aficionados que acuden a sus partidos se sabe que va a aumentar de forma considerable. Y aunque será una zona abierta al público en general, la institución provincial podrá situar ahí, en un sitio reservado, "a distintos colectivos, los colegios, clubes y entes asociativos de la provincia para que puedan venir a ver los partidos del Club Polideportivo Cacereño", indicó el mandatario.

"En la cartelería aparecerá 'preferencia', aparecerá 'tribuna' y aparecerá "grada Diputación", con denominación propia y particularidad. Daremos cuenta cuando tengamos que firmar el convenio para presentarlo públicamente", añadió Morales.

Terreno por aprovechar

El Príncipe Felipe, inaugurado en 1977 únicamente con gradas en los dos laterales, ha vivido muy pocas veces el fútbol desde alguno de sus fondos. Solo en ocasiones especiales, como las visitas de la selección española absoluta masculina, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, se instalaron estructuras provisionales en esas zonas para aumentar un aforo sobre el que no existe unanimidad. En ocasiones se ha ofrecido la cifra de 5.972, aunque se cree que, al no haber asientos en preferencia, se pueden alcanzar los 7.000. Con el nuevo fondo, al que se le tiene asignado el sector norte, se espera crecer con mayor uniformidad en unos 1.200 o 1.500 espectadores.

Miguel Ángel Morales, a la derecha, recibe una camiseta por parte de Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño. / Diputación de Cáceres

El Cacereño, cuyos representantes fueron recibidos por Miguel Ángel Morales tras lograr el reciente ascenso, está muy satisfecho de recibir esta ayuda institucional extra. Los 250.000 euros de la Junta de Extremadura y los 200.000 del Ayuntamiento de Cáceres que se percibirán con la finalidad renovar el terreno de juego y acometer ottras mejoras necesarias ya estaban confirmados desde muy poco después de subir. "La diputación siempre ha demostrado que está al lado del deporte y de los clubs deportivos de la provincia y el Cacereño es un emblema para toda la provincia y una referencia de promoción de los valores del deporte para la infancia y juventud", apuntó el presidente de la Diputación de Cáceres el 5 de junio.