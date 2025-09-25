Fútbol. Primera Federación
La Diputación de Cáceres subvenciona con 200.000 euros un nuevo fondo en el estadio del Cacereño
La nueva zona se denominará "Grada Diputación" y la institución provincial podrá situar ahí a distintos colectivos
La Diputación Provincial de Cáceres aprobó por unanimidad este jueves una modificación presupuestaria de cara al próximo ejercicio gracias a la cual se otorgarán 200.000 euros al Club Polideportivo Cacereño con el objetivo de que construya una nueva grada en el estadio Príncipe Felipe. Se denominará efectivamente "Grada Diputación" y, como adelantó este diario hace unos meses, estará ubicada en uno de los fondos, hasta ahora con escaso uso.
Miguel Ángel Morales, presidente de la diputación cacereña, avanzó algunos detalles de un convencio que se firmará próximamente. El CPC ambiciona aumentar el aforo del recinto desde su ascenso a Primera Federación, cuando el número de aficionados que acuden a sus partidos se sabe que va a aumentar de forma considerable. Y aunque será una zona abierta al público en general, la institución provincial podrá situar ahí, en un sitio reservado, "a distintos colectivos, los colegios, clubes y entes asociativos de la provincia para que puedan venir a ver los partidos del Club Polideportivo Cacereño", indicó el mandatario.
"En la cartelería aparecerá 'preferencia', aparecerá 'tribuna' y aparecerá "grada Diputación", con denominación propia y particularidad. Daremos cuenta cuando tengamos que firmar el convenio para presentarlo públicamente", añadió Morales.
Terreno por aprovechar
El Príncipe Felipe, inaugurado en 1977 únicamente con gradas en los dos laterales, ha vivido muy pocas veces el fútbol desde alguno de sus fondos. Solo en ocasiones especiales, como las visitas de la selección española absoluta masculina, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, se instalaron estructuras provisionales en esas zonas para aumentar un aforo sobre el que no existe unanimidad. En ocasiones se ha ofrecido la cifra de 5.972, aunque se cree que, al no haber asientos en preferencia, se pueden alcanzar los 7.000. Con el nuevo fondo, al que se le tiene asignado el sector norte, se espera crecer con mayor uniformidad en unos 1.200 o 1.500 espectadores.
El Cacereño, cuyos representantes fueron recibidos por Miguel Ángel Morales tras lograr el reciente ascenso, está muy satisfecho de recibir esta ayuda institucional extra. Los 250.000 euros de la Junta de Extremadura y los 200.000 del Ayuntamiento de Cáceres que se percibirán con la finalidad renovar el terreno de juego y acometer ottras mejoras necesarias ya estaban confirmados desde muy poco después de subir. "La diputación siempre ha demostrado que está al lado del deporte y de los clubs deportivos de la provincia y el Cacereño es un emblema para toda la provincia y una referencia de promoción de los valores del deporte para la infancia y juventud", apuntó el presidente de la Diputación de Cáceres el 5 de junio.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
- Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga