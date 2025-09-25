Extremadura disfruta de Carlos Sainz y más pilotos del Dakar en el Rally Raid de Portugal

La segunda etapa del BP Ultimate Rally Raid de Portugal atravesó Extremadura tras tomar la salida en la ciudad lusa de Grândola (429 kilómetros). Acabó en Badajoz, pero los tiempos se tomaron en Cáceres. El rostro más conocido de una larga caravana de coches, motos, quads y vehículos de la organización fue sin duda el legendario Carlos Sainz, que compite por la victoria en automovilismo contra otros gigantes del motor como Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah.

A sus 62 años, Sainz, ayudado por Lucas Cruz a los mandos de Evo-Ford Raptor T1+, concluyó segundo en la jornada, solo superado por el portugués João Ferreira y su copiloto Filipe Palmeiro (Toyota). Saood Variawa y François Cazalet fueron terceros.

La pareja lusa se sitúa al frente de la clasificación general, pero tendrá que defender su diferencia de tres minutos sobre Variawa y Cazalet.

Sainz, centro de atención

Durante el recorrido y en las dos llegadas, la real en Cáceres y la neutralizada en Badajoz, Sainz concentró la atención de los numerosos aficionados al motor que se acercaron a los duros caminos extremeños de tierra que acogieron los distintos tramos.

Se trata de una competición de altísimo nivel, englobada en el reducido calendario del Campeonato del Mundo. Este incluye pruebas tan míticas como el propio Rally Dakar, aunque coches como el de Sainz participan con una versión más ligera.

El Rally de Portugal es la única cita que se desarrolla en territorio europeo. Extremadura ha apostado por tener un trocito de su recorrido, pero no es descartable que pase a organizar una carrera de este rango que se desarrolle íntegramente en su territorio. Al menos es el ofrecimiento que ha recibido por parte de la Federación Española de Automovilismo, que ve óptimas las condiciones de la comunidad.

La llegada de las motos a Cáceres en el Rally Raid de Portugal / Jorge Valiente / Jorge Valiente

En Cáceres esperaba un puñado de acérrimos seguidores en la rotonda del Club de Tenis Cabezarrubia, mezclados con operarios que acometían unas obras cercanas. No hubo mucha ocasión para que Sainz se mezclase con ellos tras las verificaciones técnicas que realizaron los comisarios a su coche. Sí se detuvo durante aproximadamente 45 segundos con la concejala de Deportes de la capital cacereña, Noelia Rodríguez, que le entregó una camiseta conmemorativa de la reciente designación como Ciudad Europea del Deporte. «Estamos muy orgullosos de que hayas venido a Cáceres», le dijo la edil. El doble campeón del mundo de rallies (1990 y 1992) cogió la prenda e hizo el universal signo de ‘ok’ con el pulgar. También hubo un breve homenaje para la burgalesa Cristina Gutiérrez, primera española en terminar el Dakar (2017).

El Rally Raid de Portugal vivirá este viernes su tercera etapa también en Extremadura: arrancará en Don Benito y acabará en Villafranca de Barros.