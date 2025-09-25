Fútbol
Rober Correa entrena con el Extremadura
El lateral pacense, con cuatro temporadas en Primera y siete en Segunda, sólo se ejercita hasta encontrar un nuevo equipo
Una foto en redes sociales desataba todas las alarmas: Rober Correa entrenando con el Extremadura. La imagen fue publicada por el propio club, justo detrás de la figura de Zarfino. Era Correa, que sólo está entrenando, pero lo hizo en el Francisco de la Hera a las órdenes de Cisqui.
El lateral pacense, de 33 años, se ha quedado ‘colgado’ en el mercado de fichajes de verano. Estaba a punto de concretar una operación para firmar por un club extranjero pero la cosa se torció y el mercado nacional también quedó cerrado. Cosas que pasan en los mercados de fichajes.
Rober Correa tiene una experiencia contrastada con cuatro años jugando en Primera División y otros siete en Segunda. Su último equipo fue el Racing de Ferrol la pasada temporada, con el que bajó a Primera Federación.
Lateral derecho, aunque polivalente en muchos puestos de la defensa, Correa ha tenido una buena conexión con el cuerpo técnico del Extremadura y ha decidido ser uno más en los entrenamientos hasta que encuentra equipo. El vestuario lo ha acogido con agrado y el respeto de un profesional de dilatada trayectoria.
Sobre las opciones de ser azulgrana en un futuro, la dirección deportiva tiene bien cubierto a los laterales, aunque todo ello sólo dependería del tiempo. Y de Rober Correa.
