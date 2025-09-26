El ayuntamiento cede el estadio al Mérida durante quince años

El ayuntamiento de Mérida se fía completamente del proyecto de BIA con la AD Mérida, tal y como demuestra el nuevo convenio de cesión del estadio Romano José Fouto que anunció este viernes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Se alargará por quince años, pues «tanto la propiedad del club como el ayuntamiento han entendido que era interesante para el proyecto del club que hubiera un espacio de tiempo de cesión que les permitieran acometer determinadas inversiones en el propio estadio o que favorecieran su proyecto deportivo y, por tanto, esa solicitud de la propiedad la hemos aceptado el ayuntamiento, llevando hasta quince años la cesión del estadio». Así lo explicaba el edil, quien también añadía que dicha cesión, que tendrá el trámite definitivo en la junta de gobierno la próxima semana, «está condicionada a ascensos y descensos o cambios de propiedades».

Además de la larga duración, las otras dos novedades que traen consigo este acuerdo son la cesión de una nueva sala de unos 200 metros cuadrados en los que el club tiene previsto construir un centro de nutrición en el que los jugadores del primer equipo desayunen y almuercen juntos todos los días, así como una revisión integral y una auditoría técnica de las torretas del estadio, lo cual puede suponer «no solamente mejorar las infraestructuras de iluminación, sino su explotación mercantil y comercial», indicaba Osuna.

Posible 'dopaje'

Más allá de los acuerdos alcanzados en la cesión de la instalación, el regidor también quiso anunciar que «antes de final de año, vamos a firmar el nuevo convenio de patrocinio. Somos el principal espónsor del club ahora mismo a nivel de financiero, y lo que queremos hacer es aumentar significativamente esa cantidad de esponsorización, porque entendemos que la repercusión de la imagen del club va a crecer en el futuro y porque hay nuevo soporte que van a producir un retorno importante económico para la ciudad de Mérida».

La tribuna del estadio Romano durante un partido del Mérida. / AD Mérida

En este sentido, no quiso desvelar el importe, aunque «va a ser una cantidad significativamente muy superior a la que existe habitualmente». El objetivo de este patrocinio es promocionar a la capital extremeña como una ciudad turísticamente atractiva, por lo que Osuna también destacó que el área geográfica en la que ha quedado encuadrado el Mérida, en el noroeste peninsular, «es un turista que nos interesa».

Al hablar de la ayuda económica que va a ofrecer, el alcalde también se quejaba de que el club «cuenta con el apoyo fundamental y único del Ayuntamiento de Mérida. No tenemos otras inversiones en infraestructuras deportivas por parte de la Junta de Extremadura». Recordaba así las ayudas recibidas por el Cacereño para replantar el césped en el estadio Príncipe Felipe por parte del ente regional: «hay dos clubes en Primera Federación y el césped del estadio Romano José Fouto lo pagó el ayuntamiento cuando se creó y se renovó con presupuesto municipal, y ahora lo mantiene el club con su propio presupuesto. Yo creo que las entidades deportivas, en general todas y más las que están en categoría y que dependen de una misma región, deben tener el mismo apoyo, porque si no, se está dopando de una determinada manera a un club sobre otro».

Satisfacción

Por su parte, Cliff Crown, presidente del club desde que se hizo con su propiedad el pasado mes de abril, se mostraba «muy agradecido» con el consistorio, afirmando que esta cesión tan alargada en el tiempo «permite poder desarrollar esos cimientos que nosotros queremos desde la propiedad desarrollarlos con tiempo y poder tener un proyecto a medio y largo plazo».