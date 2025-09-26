Baloncesto
BCB y San Antonio disputan la final de la Copa de Extremadura en Cáceres
El Multiusos acoge la cita desde las 19.00 horas de este sábado
El Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres se convertirá este sábado (19.00 horas) en el escenario de la gran final de la Copa de Extremadura de baloncesto masculino. San Antonio Cáceres y Vítaly La Mar BCBadajoz se medirán en un enfrentamiento que promete ser de alto voltaje, con ambos conjuntos buscando alzarse con el primer trofeo de la temporada.
Ambos equipos llegan a esta cita con grandes expectativas. Se presentan con una mezcla de juventud y experiencia que les ha permitido superar a sus rivales en la fase de grupos.
Además, la entrada será gratuita. Los aficionados no solo podrán asistir al evento de manera presencial, sino que también podrán seguir cada detalle de la final a través de la aplicación móvil Afición FExB, que retransmitirá el encuentro en tiempo real y ofrecerá estadísticas.
