El Cacereño visita Barakaldo a la estela del triunfo en el derbi

En un horario absolutamente inhabitual como las 14.00 -las cosas del cambio de categoría-, el Cacereño intentará este sábado ante el Barakaldo coger la buena estela que le mostró el gol de Rubén Sanchidrián hace una semana en el derbi ante el Mérida. Ese 2-1 en Almendralejo fue la primera victoria de la temporada para los verdes y una posible inspiración para ir acumulando puntos que vayan acercando a la salvación.

El equipo espantó las dudas que le pudieron ir surgiendo después de caer en la jornada anterior frente al Arenteiro, también en el ‘autoexilio’ del Francisco de laHera, y ahora confía en ir cogiendo velocidad de crucero y convertirse, de verdad, en un bloque competitivo. Es lo que exige una categoría despiadada, que no perdona errores, pero ante la que tampoco se está mostrando miedo en estos cuatro encuentros disputados.

Antes de partir hacia el norte, Julio Cobos señaló que el CPC está «muy bien de ánimos» gracias a «una victoria que el equipo quería y necesitaba también». Explicó que «los resultados reafirman un poco todo el trabajo que se está haciendo, y lógicamente se trabaja con más alegría si cabe».

Sobre el rival, el técnico lo calificó como «un equipo complicado» y «con experiencia en la categoría». Destacó que «tiene muchos jugadores cedidos del Atleti, de la Real, del Eibar, del Alavés, creo que también, y de Las Palmas», una «mezcla de gente joven con muchas ganas y otros jugadores con muchísima experiencia».

Defender mejor

Sí reconoció que hay que mejorar a nivel defensivo, ya que seis goles encajados en cuatro jornadas no es un dato que le agrade en absoluto. «Es una asignatura pendiente porque no hemos sido capaces de dejar la portería a cero». Sin embargo, señaló que «en cuanto a los resultados, también hemos empatado dos partidos fuera». «Tenemos que mejorar en este aspecto para no encajar todos los partidos». resumió. Está resultando llamativo que en este arranque ha repetido línea de cobertura siempre: Nieves en la portería y Emi, Iván Martínez, Adri Crespo y Joserra de derecha a izquierda en defensa.

En el otro polo está el rendimiento ofensivo, que sin ser sobresaliente sí ha permitido acumular cinco puntos. «Salvo en un partido -ante el Arenteiro-, en el resto sí hemos marcado. El trabajo de llegada y finalización es algo que debemos seguir reforzando», recalcó.

Su alineación no será muy distinta a la que puso ante el Mérida, aunque algún futbolista de medio campo como Rementería, acostumbrado a campos vascos, sí podría aparecer como novedad. Cobos dijo que tiene un par de jugadores «entre algodones», pero no desveló quiénes, con la esperanza de que podrá contar con ellos.

Enfrente estará un Barakaldo que lleva los mismos registros que el CPC y que está justo por encima en el ecuador de la tabla.