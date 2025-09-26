El Cáceres, a ganar en Getafe y luego a esperar

Si el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se mete en los dieciseisavos de final de la Copa España, será una clasificación en diferido. Primero tiene que cumplir este sábado anotándose la victoria en la pista del Getafe (19.30). Y después tendrá que esperar aproximadamente 24 horas para que se completen todos los resultados de la fase de grupos y poder establecer la clasificación general, de la que se extraerán a los quince primeros.

No hay uniformidad de horarios en esta competición, diseñada, entre otros aspectos, para que los clubs de Segunda FEB tengan una pretemporada exigente con un marchamo oficial. En el caso del Cáceres es el último choque antes de arrancar la liga regular, que será el siguiente sábado en la cancha del Castillo de Gorraiz Valle de Egüés navarro.

Jacinto Carbajal espera que sus jugadores mejoren sus prestaciones respecto al encuentro perdido del pasado domingo frente al Toledo, en el que detectó que faltó energía, aparte de acierto en el tiro exterior.

«El equipo va a ir creciendo, pero también tendrá algún pasito hacia atrás. Lo importante cuando pasa eso es seguir hacia adelante. Insisto en que el día a día es buenísimo y por eso estamos con confianza y contentos», señaló el técnico con aparente tranquilidad. «El trabajo que han desarrollado los jugadores en pretemporada es bueno, con mucha alegría, dando la sensación de que cada día van creciendo», insistió.