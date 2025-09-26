Fútbo. Copa del Rey
El Campanario arranca con el sueño de la Copa
El conjunto extremeño disputa este sábado la ida de la previa del torneo copero recibiendo en casa al CD Yuncos, equipo toledano
Samuel Sánchez
Al Campanario le ha llegado su hora, su momento. Ese que llevan décadas esperando y que por fin tienen ante sí. Solo están a 180 minutos de la gloria, que no es otra que el premio de poder enfrentarse a un equipo de Primera División. Esa es la magia de la nueva Copa, del nuevo formato que permite a los más pequeños soñar en grande una vez al año. Ese es el caso del equipo que dirige el serón Juan Carlos Segador ‘Cano’, subcampeón de la Copa Extremadura el año pasado y que ahora sueña por pleno derecho de conseguir la gesta de pasar a la siguiente fase de la competición copera.
Los de La Serena arrancan este sábado con la eliminatoria previa de la Copa del Rey y lo hacen recibiendo en su propio feudo al CD Yuncos, equipo de la Preferente toledana. Actualmente, en su grupo de Castilla-La Mancha, el equipo toledano es sexto clasificado con seis puntos en su haber, una situación ciertamente similar a la del Campanario, que ha disputado hasta la fecha tres encuentros en la Primera División Extremeña y que ha sumado cuatro puntos repartidos en una victoria, un empate y una derrota. Precisamente, el equipo campanariense llega a esta histórica cita después de haber doblegado al Athletic Valle por 2-3, un resultado que ha llenado de moral al equipo de Cano. “Hasta ahora no hemos estado centrados del todo en la liga porque en el horizonte estaba la Copa, y eso se nota en el rendimiento. Nadie quiere lesionarse”, esgrime el entrenador del Campanario.
El propio Cano reconoce que no hay mucha información del Yuncos, su rival de este sábado, pero a pesar de todo habla con propiedad de los toledanos: “Ellos son un equipo parecido a nosotros, me espero una eliminatoria igualada que se decidirá en la vuelta”, subraya el preparador.
En cualquier caso, el partido es todo un acontecimiento en la localidad. El club se ha volcado con este partido y se espera una histórica entrada con más de 1.200 localidades en el feudo campanariense.
Posibles alineaciones
CAMPANARIO: Pedro Jesús, Ángel Luis, Vera, Edu González, Jorge Velasco, Molina, Calderón, Pedro Díaz, Antonio Gilgado, Barragán, Loren.
YUNCOS: Nico, Rivera, Adri, Aarón, Pedro, Jimeno, Antonio, Unai, Enzo, Aarón R., Alome.
ÁRBITRO: Luis Espina (Comité Andaluz).
ESTADIO: Municipal El Ejido.
HORA: 18.45h.
